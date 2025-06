È l'uomo dei record. Nessuno ha vinto più medaglie olimpiche di lui e in totale i primi posti conquistati sono ben 23. Eppure, il suo merito più grande non è questo. Michael Phelps, che oggi compie 40 anni, non è solo un atleta e un nuotatore straordinario, è - come tutti - un essere umano fragile. E non averlo nascosto è la sua più grande vittoria