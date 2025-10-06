Milano-Cortina, L'Italia avrà 4 portabandiera

Esplora tutte le offerte Sky
Olimpiadi 2026 Milano-Cortina, Italia avrà 4 portabandiera: 2 uomini e 2 donne

ll presidente del Coni Buonfiglio ha confermato che saranno quattro i portabandiera azzurri, due a Milano e due a Cortina, due donne e due uomini, alle ormai prossime Olimpiadi invernali. I nomi non sono ancora stati scelti

"Non è semplice individuare i portabandiera. Vi confermo che ho convenuto con la presidente del Cio Kirsty Coventry che saranno due i portabandiera a Milano e due a Cortina, sempre una donna e un uomo. Quando sapremo i nomi? Manca ancora tanto tempo, desidero prima condividerlo con i presidenti federali, con la giunta e dopo lo comunicheremo alla stampa". Lo dice il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. Olimpiadi diffuse, non in una sola sede: "È una una sfida, ma è difficile immaginare che ci siano altre soluzioni. Concentrare tutto in un'unica sede ormai è molto complicato, sia economicamente che logisticamente. Ho ribadito che saremo perfettamente pronti per le Olimpiadi invernali. Il presidente della fondazione Milano-Cortina Malagò ha svolto un ruolo eccezionale, il governo ha investito qualche miliardo per realizzare tutte le opere. Saremo pronti e sarà un successo per l'Italia"

