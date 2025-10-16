Milano-Cortina: i primi dettagli della cerimonia

Milano, Cortina, Livigno e Predazzo: i quattro luoghi simbolo dell’Olimpiade italiana si riuniranno in un unico grande abbraccio che andrà in scena il 6 di febbraio. Per la cerimonia di apertura dei Giochi, infatti, l’ambiziosa idea è proprio questa: quella di far sentire ovunque che è il momento di cominciare, facendo sfilare con bandiera e divisa da festa anche gli atleti lontani dalla location principale, che sarà lo stadio Meazza. Insomma, un momento che promette di regalare grandi emozioni: “La cerimonia -le parole di Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione organizzatrice- è la porta di ingresso dei Giochi, ha un’importanza simbolica. E’ il momento che definisce l’edizione: il più visto in assoluto in giro per il mondo”. La squadra che si sta occupando della parte artistica è tutta composta da eccellenze italiane e capitanata dal veneto Marco Balich, veterano delle cerimonie olimpiche. “Sarà un’apertura che parlerà al mondo, raccontando dell’Italia. Con gli atleti al centro della nostra narrativa”. Coloro che andranno a contendersi le medaglie saranno protagonisti, dunque, ma anche le sorprese al di fuori dello sport non mancheranno. Il primo nome già annunciato è quello dell’attrice Matilda De Angelis, anticipazione di star che lasceranno il segno nella serata. Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dichiarerà aperti i Giochi, ci sarà anche un momento dedicato al ricordo di chi, negli anni, ha amato tanto lo sport e reso stilosa la nazionale: Giorgio Armani. Il palco sarà una spirale con quattro passerelle e un enorme schermo a sovrastare il cielo su San Siro.