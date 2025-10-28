Il countdown è iniziato: mancano 100 giorni all'inizio dei Giochi Invernali di Milano-Cortina, con la prima medaglia che sarà assegnata nella disciplina della discesa libera maschile, che andrà in scena a Bormio, sulla pista Stelvio, a partire da sabato 7 febbraio. "Ci stiamo impegnando tutti a ogni livello, istituzioni, associazioni, operatori e cittadini per prepararci al meglio" ha commentato la sindaca di Bormio, Silvia Cavazzi. Di seguito il programma completo

Verrà assegnata a Bormio, sulla leggendaria pista Stelvio, la prima medaglia olimpica di Milano-Cortina 2026 e sarà quella della discesa libera maschile. Dal 7 febbraio, giorno della gara, e fino al 21 febbraio, la perla alpina dell'Alta Valtellina sarà teatro delle competizioni di sci alpino maschile e delle prime gare olimpiche di sci alpinismo della storia, accogliendo atleti e migliaia di spettatori da tutto il mondo. "Ci avviciniamo a grandi passi all'appuntamento olimpico e cresce l'attesa - commenta la sindaca di Bormio, Silvia Cavazzi. Ci stiamo impegnando tutti, a ogni livello, istituzioni, associazioni, operatori e cittadini per prepararci al meglio. Il pensiero va innanzitutto alle opere, che procedono secondo programma, ma non meno importante è il sistema dell'accoglienza. Arriveranno persone da tutto il mondo e vogliamo offrire il meglio di Bormio, sotto tutti gli aspetti".