L'azzurra è caduta in fase di atterraggio da un salto nel corso di un allenamento in Austria, riportando una sospetta distorsione al ginocchio destro. La 17enne emiliana nelle prossime verrà sottoposta ad accertamenti da parte della Commissione Medica FISI. Campionessa del mondo e detentrice della coppa del mondo di big air, Flora Tabanelli è una delle speranze di medaglia per i Giochi olimpici di Milano-Cortina, che a questo a punto per lei sono a rischio

A meno di cento giorni dal via dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, un altro infortunio mette in apprensione il mondo dello sci azzurro. Dopo quelli di Federica Brignone e Marta Bassino, ora è a rischio anche la partecipazione di Flora Tabanelli. Come ha comunicato in una nota la Federazione Italiana Sport Invernali, la 17enne emiliana, "impegnata nel raduno austriaco di Stubai insieme al resto della squadra di slopestyle di Coppa del mondo, è caduta malamente in fase di atterraggio da un salto nel corso di un allenamento, riportando una sospetta distorsione al ginocchio destro". Tabanelli, campionessa del mondo e detentrice della coppa del mondo di big air, e di conseguenza grande speranza di medaglia per la spedizione azzurra di Milano-Cortina 2026, "si recherà nelle prossime ore presso la casa di cura “La Madonnina” di Milano, dove verrà sottoposta ai dovuti accertamenti clinici da parte della Commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri".