Nella giornata di mercoledì 12 novembre sono state presentate le uniformi ufficiali che saranno indossate da oltre 18.000 volontari e dal personale del Comitato Organizzatore durante i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 . In totale, più di 25.000 persone vestiranno le nuove uniformi, nate dalla collaborazione creativa tra la Fondazione Milano-Cortina e Salomon, Premium Partner dell'evento. I volontari con le loro uniformi saranno immediatamente riconoscibili, rafforzando il senso di partecipazione e diventando il simbolo di un’esperienza unica.

I dettagli del kit

Il progetto ha coinvolto oltre 50 esperti, designer, ingegneri e tecnici, per creare 17 elementi interconnessi, adatti a ogni ruolo e condizione climatica. In totale sono stati prodotti più di 400.000 pezzi, nati dall’incontro tra performance tecnica e identità visiva. Ciascun volontario riceverà un kit completo, progettato per garantire funzionalità massima in ogni contesto operativo, dalle piste di montagna alle arene in città. Le uniformi sono state ideate per due ambienti principali - città e montagna - ciascuno con il proprio equilibrio tra protezione, comodità e visibilità. Oltre al kit per volontari e staff, è stata svelata anche l’uniforme dedicata ai tedofori che accompagneranno la Fiamma Olimpica e Paralimpica nel suo viaggio attraverso l’Italia. Un outfit, quest'ultimo, che combina precisione tecnica e design simbolico, esprimendo movimento, unità e continuità che incarnano lo spirito dei Giochi. La palette luminosa e i dettagli riflettenti richiamano il Look of the Games e sono stati progettati appositamente per valorizzare il percorso della torcia. Anche l’uniforme dei tedofori combina performance e stile, raccontando l’intensità e la determinazione che segnano il viaggio Olimpico e Paralimpico.