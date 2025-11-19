Onu adotta risoluzione Italia su tregua olimpica

L'Assemblea Generale dell'Onu ha adottato per consenso la risoluzione introdotta dall'Italia con cui i Paesi membri rinnovano il sostegno alla tregua olimpica durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina. "A nome dell'Italia, presento la bozza di risoluzione per costruire un mondo migliore e pacifico attraverso lo sport e l'ideale olimpico. In un momento di crescente discordia e conflitto, lo sport e i Giochi Olimpici possono rappresentare un faro di speranza. Un'alternativa alla rivalità e alla divisione", ha detto i l presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò. Il testo, che ha 165 co-sponsor, invita a mantenere un clima di stabilità dal periodo immediatamente precedente all'apertura dei Giochi fino ai giorni successivi alla loro conclusione. "Sì, i Giochi Olimpici si fondano sulla competizione e sul ritratto dell'eccellenza - ha aggiunto Malagò - Ma nel corso della loro storia, hanno dimostrato qualcosa di ancora più potente, un senso di umanità che trascende persino i più grandi successi sportivi", ha proseguito davanti all'Assemblea Generale Onu . Nel 1992 il Comitato Olimpico Internazionale rinnovò l'antica tradizione greca invitando tutte le nazioni a rispettare la Tregua e con una risoluzione nell'ottobre 1993, l'Assemblea Generale esortò i membri a osservare la Tregua Olimpica dal settimo giorno prima dell'apertura al settimo giorno successivo alla chiusura di ogni Giochi Olimpici. A partire dal 1994, il presidente dell'assemblea Onu ha iniziato a lanciare un appello solenne per il rispetto di una tregua durante le Olimpiadi (e dal 2006 anche per i successivi Giochi Paralimpici). L'appello viene presentato ogni due anni, subito prima dell'inizio dei Giochi, estivi o invernali.

"Segnale importante e potente"

"Quello di oggi è stato un segnale molto importante e potente, un segnale di unità e di pace che speriamo sia tradotto in pratica". Lo ha detto l'ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente al Palazzo di Vetro, dopo l'adozione per consenso da parte dell'Assemblea Generale Onu della risoluzione sulla tregua olimpica relativa ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, un testo facilitato dall'Italia quale Paese ospitante, in collaborazione con il Comitato Olimpico Internazionale e la Fondazione Milano-Cortina. "Il fatto che la risoluzione sia stata adottata per consenso assume un significato importantissimo nell'attuale scenario internazionale denso purtroppo di tensioni e conflitti. Restituisce credibilità al multilateralismo, perché ha fatto convergere le posizioni attorno ad un tema centrale, quello della tregua, della pace, della cessazione dei conflitti, dei principi e dei valori che ispirano i nostri giovani atleti ed atlete di tutto il mondo", ha aggiunto, parlando di "un importante successo per l'Italia quale frutto dell'azione coordinata, sistematica e capillare condotta dal governo su impulso del ministro degli Esteri Antonio Tajani, della rete diplomatico-consolare, del Sistema Italia nel suo complesso". Massari ha poi sottolineato "l'altissimo numero di co-sponsorizzazioni, 165, ulteriore segno della capacità che l'Italia ha avuto di coagulare il consenso esteso sulla membership sul tema della pace".