La fiamma olimpica al Quirinale il 4 dicembre

Olimpiadi 2026, fiamma olimpica Milano Cortina da Mattarella al Quirinale: date

Il 4 dicembre la fiamma olimpica di Milano-Cortina sarà al Quirinale. Il fuoco, simbolo dei Giochi, prima di intraprendere il suo viaggio lungo tutta l'Italia, sarà accolto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: il 5 dicembre è prevista una cerimonia sul piazzale del Quirinale

IL PERCORSO DELLA FIAMMA OLIMPICA

Il 26 novembre 2025, con l’accensione del sacro fuoco a Olimpia, luogo simbolo della tradizione olimpica, prenderà il via il lungo percorso della fiamma olimpica. Il 4 dicembre, in Grecia, avverrà il passaggio di consegne all’Italia, un momento solenne che segna l’inizio del viaggio verso i Giochi di Milano Cortina 2026. Subito dopo, la Fiamma arriverà a Roma. La cerimonia di consegna della Fiamma Olimpica in arrivo da Atene è prevista alle 18 del 4 dicembre. Il fuoco, simbolo dei Giochi, prima di intraprendere il suo viaggio lungo tutta l'Italia, sarà accolto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: il 5 dicembre è prevista una cerimonia sul piazzale del Quirinale. Da Roma poi partirà il viaggio, un itinerario che dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026 attraverserà l’Italia. Oltre alle 60 città di tappa, annunciati anche gli oltre 300 comuni che accoglieranno la Fiamma lungo i suoi 12.000 km di viaggio: un mosaico unico di territori, storie e comunità che, tappa dopo tappa, darà vita a una celebrazione nazionale diffusa.

