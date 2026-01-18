Infortunio Martina Valcepina: doppia frattura, addio Milano-CortinaSHORT TRACK
L'Italia dello short track saluta gli Europei di Tilburg con otto medaglie, ma anche con l'amaro in bocca per il grave infortunio occorso a Martina Valcepina, una delle stelle della nazionale azzurra. La 33enne di Sondalo deve dire addio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo essersi procurata la frattura di tibia e perone della gamba destra (stesso infortunio subito nel 2023) in seguito a una caduta nei quarti di finale dei 500 metri. Per Valcepina, che vanta in carriera 3 medaglie ai Giochi (2 argenti e un bronzo) sfuma il sogno delle Olimpiadi di casa. Davvero una brutta notizia per il team Italia, con Valcepina che ha postato un cuore infranto in una story su Instagram a certificare il suo stato d'animo dopo il responso degli esami strumentali.