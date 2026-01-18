Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Infortunio Martina Valcepina: doppia frattura, addio Milano-Cortina

SHORT TRACK

Grave infortunio per Martina Valcepina, che in una caduta nel corso dei quarti di finale dei 500 metri agli Europei di short track si è procurata la frattura di tibia e perone della gamba destra. Per la campionessa azzurra, che due anni fa aveva subito lo stesso infortunio (peraltro alla medesima gamba), sfuma il sogno di gareggiare alle Olimpiadi di casa di Milano-Cortina 2026

EUROPEI SHORT TRACK, I RISULTATI DI OGGI

L'Italia dello short track saluta gli Europei di Tilburg con otto medaglie, ma anche con l'amaro in bocca per il grave infortunio occorso a Martina Valcepina, una delle stelle della nazionale azzurra. La 33enne di Sondalo deve dire addio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo essersi procurata la frattura di tibia e perone della gamba destra (stesso infortunio subito nel 2023) in seguito a una caduta nei quarti di finale dei 500 metri. Per Valcepina, che vanta in carriera 3 medaglie ai Giochi (2 argenti e un bronzo) sfuma il sogno delle Olimpiadi di casa. Davvero una brutta notizia per il team Italia, con Valcepina che ha postato un cuore infranto in una story su Instagram a certificare il suo stato d'animo dopo il responso degli esami strumentali. 

 

Martina Valcepina portata via in barella dopo l'infortunio - ©IPA/Fotogramma

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Olimpiadi: Altre Notizie

Aspettando Milano Cortina: moda e sport a Milano

milano

Milano, capitale della moda, si prapara a ospitare un'Olimpiade. Nel corso della Milano Fashion...

Milano-Cortina, le tappe della Fiamma Paralimpica

paralimpiadi

Il viaggio della Fiamma Paralimpica illuminerà, dal 24 febbraio al 6 marzo, le città...

Fondazione: "Selezione tedofori rigorosa"

milano-cortina

Nota della Fondazione Milano-Cortina riportata dalle agenzie di stampa, dopo le polemiche degli...

I campioni dimenticati: le news sul caso tedofori

milano-cortina

Nei giorni scorsi è scoppiata la polemica sui tedofori di Milano-Cortina: molti ex atleti...

Allegri tedoforo olimpico mercoledì a Borgomanero

Olimpiadi

Il tecnico del Milan porterà la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 mercoledì mattina a...
VAI ALLA SEZIONE

OLIMPIADI: ALTRE NEWS