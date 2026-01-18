Grave infortunio per Martina Valcepina, che in una caduta nel corso dei quarti di finale dei 500 metri agli Europei di short track si è procurata la frattura di tibia e perone della gamba destra. Per la campionessa azzurra, che due anni fa aveva subito lo stesso infortunio (peraltro alla medesima gamba), sfuma il sogno di gareggiare alle Olimpiadi di casa di Milano-Cortina 2026

EUROPEI SHORT TRACK, I RISULTATI DI OGGI