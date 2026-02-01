Offerte Sky
Papa Prevost all'Angelus: "Tregua olimpica per Milano-Cortina 2026"

milano-cortina

Al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro il Pontefice ha auspicato la tregua olimpica, in occasione dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina: "Queste grandi manifestazioni sportive costiuiscono un forte messaggio di fratellanza e ravvivano la speranza in un mondo in pace. E’ questo il senso della tregua olimpica, antichissima usanza che accompagna lo svolgimento dei Giochi"

Le parole di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro: "Venerdì prossimo inizieranno i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina a cui faranno seguito i Giochi paralimpici. Rivolgo i miei auguri agli organizzatori e a tutti gli atleti. Queste grandi manifestazioni sportive costiuiscono un forte messaggio di fratellanza e ravvivano la speranza in un mondo in pace. E’ questo il senso della tregua olimpica, antichissima usanza che accompagna lo svolgimento dei Giochi. Auspico che quanti hanno a cuore la pace tra i popoli e sono posti in autorità sappiano compiere in questa occasione gesti concreti di distensione e di dialogo". 

