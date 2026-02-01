Le parole di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro: "Venerdì prossimo inizieranno i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina a cui faranno seguito i Giochi paralimpici. Rivolgo i miei auguri agli organizzatori e a tutti gli atleti. Queste grandi manifestazioni sportive costiuiscono un forte messaggio di fratellanza e ravvivano la speranza in un mondo in pace. E’ questo il senso della tregua olimpica, antichissima usanza che accompagna lo svolgimento dei Giochi. Auspico che quanti hanno a cuore la pace tra i popoli e sono posti in autorità sappiano compiere in questa occasione gesti concreti di distensione e di dialogo".