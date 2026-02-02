Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Rebecca Passler, atleta Biathlon positiva al doping alle Olimpiadi 2026

DOPING

Primo caso di positività ai controlli antidoping, alla vigilia di Milano-Cortina. È l'azzurra del biathlon Rebecca Passler, sospesa dopo essere stata trovata positiva al letrozolo, un inibitore dell'aromatasi, durante un controllo out of competition. 

MILANO-CORTINA, LE NEWS LIVE

È italiana la prima atleta al centro di un caso di doping alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La biatleta Rebecca Passler, 24 anni, è stata trovata positiva a un controllo out of competition ed è stata sospesa provvisoriamente. La sostanza individuata è il letrozolo, che non ha proprietà dopanti in sè, ma viene adoperato per ridurre gli alti livelli di estrogeni dovuti agli anabolizzanti. La positività è stata confermata dalla Biathlon Integrity Unit (BIU), che aveva ricevuto la notizia della positività dalla NADO italiana. 

Chi è Rebecca Passler

Rebecca Passler è originaria di Anterselva ed è nipote dell’ex nazionale di biathlon Johann Passler, doppio bronzo olimpico a Calgary 1988. Dopo una brillante carriera nella categorie giovanili, è la terza miglior italiana in stagione ed è 33esima nella classifica generale di Coppa del mondo

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Olimpiadi: Altre Notizie

Milano-Cortina: positiva azzurra Passler

DOPING

Primo caso di doping a Milano-Cortina. È l'azzurra del biathlon Rebecca Passler, sospesa...

Milano-Cortina: doping, azzurra Passler positiva

live Olimpiadi

Mancano quattro giorni all'inaugurazione dell'Olimpiade di Milano-Cortina. Primo caso di doping:...

Papa Leone XIV: "Auspico ci sia tregua olimpica"

milano-cortina

Al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro il Pontefice ha auspicato la tregua olimpica, in...

Papa Leone XIV: "Giochi siano ponte tra popoli"

Olimpiadi

Papa Leone XIV - durante una celebrazione nella chiesa di San Babila a Milano, della 'Croce...

Coventry: "Organizzazione Olimpiade meravigliosa"

milano-cortina

La presidente del Cio ha incontrato, insieme al presidente della Fondazione Milano-Cortina...
VAI ALLA SEZIONE

OLIMPIADI: ALTRE NEWS