Milano-Cortina: positiva azzurra Passler

Rebecca Passler, atleta Biathlon positiva al doping alle Olimpiadi 2026DOPING
Primo caso di positività ai controlli antidoping, alla vigilia di Milano-Cortina. È l'azzurra del biathlon Rebecca Passler, sospesa dopo essere stata trovata positiva al letrozolo, un inibitore dell'aromatasi, durante un controllo out of competition.
È italiana la prima atleta al centro di un caso di doping alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La biatleta Rebecca Passler, 24 anni, è stata trovata positiva a un controllo out of competition ed è stata sospesa provvisoriamente. La sostanza individuata è il letrozolo, che non ha proprietà dopanti in sè, ma viene adoperato per ridurre gli alti livelli di estrogeni dovuti agli anabolizzanti. La positività è stata confermata dalla Biathlon Integrity Unit (BIU), che aveva ricevuto la notizia della positività dalla NADO italiana.
Chi è Rebecca Passler
Rebecca Passler è originaria di Anterselva ed è nipote dell’ex nazionale di biathlon Johann Passler, doppio bronzo olimpico a Calgary 1988. Dopo una brillante carriera nella categorie giovanili, è la terza miglior italiana in stagione ed è 33esima nella classifica generale di Coppa del mondo