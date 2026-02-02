Milano-Cortina: positiva azzurra Passler

È italiana la prima atleta al centro di un caso di doping alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La biatleta Rebecca Passler, 24 anni, è stata trovata positiva a un controllo out of competition ed è stata sospesa provvisoriamente. La sostanza individuata è il letrozolo, che non ha proprietà dopanti in sè, ma viene adoperato per ridurre gli alti livelli di estrogeni dovuti agli anabolizzanti. La positività è stata confermata dalla Biathlon Integrity Unit (BIU), che aveva ricevuto la notizia della positività dalla NADO italiana.