Olimpiadi Milano Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live

live MILANO-CORTINA
Alberto Pontara

Alberto Pontara

L'attesa sta per finire: questa sera la Cerimonia d'Apertura dei Giochi Olimpici Invernali a San Siro. Ma oggi si continua a gareggiare. Prosegue il programma di curling (doppio misto) e hockey su ghiaccio (donne), primi appuntamenti nel pattinaggio di figura con la gara a squadre

IL CALENDARIO - I LUOGHI - I CONVOCATI AZZURRI

in evidenza

Milano-Cortina, risultati e news di oggi:

LIVE

Arianna Fontana: "Sempre un onore trascorrere tempo con il presidente Mattarella"

"Ieri abbiamo avuto una visita molto speciale al Villaggio Olimpico. Trascorrere del tempo con il Presidente Sergio Mattarella è stato davvero un onore". Nel giorno della cerimonia inaugurale dei Giochi di Milano Cortina in cui sfilerà con la bandiera per rappresentare l'Italia, Arianna Fontana racconta le emozioni vissute nell'incontro con il capo dello stato che stasera a San Siro darà ufficialmente il via alle Olimpiadi invernali. "E' rimasto con noi - scrive sui social la campionessa dello short track - ha ascoltato le nostre storie e ha offerto parole di sostegno e incoraggiamento che hanno significato più di quanto probabilmente sappia. Ho avuto il privilegio di sedermi accanto a lui e regalargli la nostra giacca Italia Team, un piccolo gesto per ringraziarlo del tempo e della cura che ha dedicato a noi atleti. Abbiamo parlato di sport, vita, sacrifici e anche condiviso alcune storie personali. Grata per il tempo, le parole e l'energia che ha portato a casa nostra". 

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato il Villaggio olimpico di Milano. Dopo un saluto alla delegazione italiana e il dono del giaccone ufficiale, Mattarella ha firmato il Murale della Tregua prima di trattenersi a pranzo con gli atleti. Qui le foto più belle dell'incontro di ieri, tra selfie, sorrisi e un menù in linea con lo spirito olimpico

Piazza Duomo accoglie la torcia olimpica per l'ultima delle sue tappe lungo la Penisola e si illumina con l'accensione del braciere al termine della lunghissima staffetta. L'ultimo atto tocca alla prima ballerina ed étoile del Teatro alla Scala Nicoletta Manni: "È stata una gioia e un onore portare la fiamma ed essere l'ultima ad accendere il braciere, un momento che porterò sempre nel cuore". Tra le tedofore finali anche Flavia Pennetta e Francesca Schiavone

Oggi la cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, saranno quattro i portabandiera azzurri: Arianna Fontana e Federico Pellegrino saranno alfieri a Milano, Federica Brignone e Amos Mosaner a Cortina. Dalla prima edizione in cui è stata istituita la sfilata, quella del 1908 a Londra, fino all'ultimo precedente a Parigi: chi sono tutti gli altri alfieri che hanno rappresentato il nostro Paese? Ecco l’elenco completo

Dopo l'accensione del braciere olimpico al Duomo, oggi (venerdì 6 febbraio) è in programma a San Siro la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026. Uno spettacolo che vedrà protagonisti artisti di fama internazionale e che, per la prima volta nella storia, si svolgerà contemporaneamente in due città, con eventi e sfilate degli atleti e delle atlete anche a Predazzo, Livigno e Cortina d’Ampezzo. Tutto quello che c'è da sapere e le star attese

Il braciere milanese sarà acceso invece all'Arco della Pace: prima di arrivare lì, il fuoco sacro farà un lungo tragitto il 6 febbraio per le vie della città. Ecco tutte le tappe con i relativi percorsi e gli orari. Una guida utile per i milanesi e per i turisti in città in quei giorni

Durante Milano-Cortina 2026 grande copertura editoriale per Sky, sia in tv che su sito e social: notizie, commenti, highlights, studi e inviati nelle sedi di gara. Marta Bassino, Giorgio Rocca, Marco Albarello   e tanti altri campioni nella squadra dei talent olimpici. E per la prima volta su Sky l’inconfondibile voce di Franco Bragagna, protagonista di un video podcast su skysport.it e il canale YouTube di Sky Sport

Si chiude con l'hockey su ghiaccio:

  • ore 14.40: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Repubblica Ceca-Svizzera

Tornano sul ghiaccio Constantini-Mosaner

ore 10.05: CURLING (doppio misto, fase a gironi): 

  • Svezia-Gran Bretagna
  • ITALIA-Svizzera
  • Stati Uniti-Canada

ore 14.35: CURLING (doppio misto, fase a gironi): 

  • Repubblica Ceca-Stati Uniti
  • Estonia-ITALIA
  • Corea del Sud-Gran Bretagna
  • Svezia-Norvegia

Si inizia con il pattinaggio

  • ore 9.55: PATTINAGGIO DI FIGURA: Team Event - Corto coppie danza
  • ore 11.35: PATTINAGGIO DI FIGURA: Team Event - Corto coppie artistico
  • ore 13.35: PATTINAGGIO DI FIGURA: Team Event - Corto singolo donne

Alle 20 la cerimonia, ma prima ci sono le gare

Buongiorno!

A San Siro è tutto pronto per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina. Prima però diverse le gare previste oggi: dal pattinaggio con la prova a squadre al doppio misto del curling con l'Italia che torna in campo dopo la giornata di ieri che ha visto la vittoria contro la Corea del Sud e la sconfitta con il Canada. 

Buona Olimpiade!

