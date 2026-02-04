Un atleta chino a terra che si muove sul ghiaccio e lascia andare la stone al posto della doppia o. Così Google si immerge nell'atmosfera olimpica di Milano-Cortina: con un doodle dedicato al curling, una delle discipline invernali più famose e particolari. I Giochi scatteranno ufficialmente tra 48 ore con la cerimonia inaugurale e l'accensione dei bracieri nelle due città, ma già oggi, mercoledì 4 febbraio, sono in programma proprio le prime gare di curling. Allo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina si inizia a competere nel doppio misto, specialità in cui l'Italia detiene l'oro olimpico in carica grazie al duo formato da Amos Mosaner e Stefania Constantini. La coppia azzurra ovviamente è al via della gara ed esordirà domani contro il Canada. Mosaner sarà poi uno dei due portabandiera nella cerimonia di venerdì a Cortina assieme a Federica Brignone. Google spesso celebra eventi, ricorrenze e festività con doodle personalizzati e interattivi. Chissà se da qui alla fine dei Giochi ce ne saranno altri.