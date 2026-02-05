Offerte Sky
Milano-Cortina, Mattarella: "Un onore Giochi in Italia. Valori olimpici siano ispirazione"

milano-cortina

Il Presidente della Repubblica alla cena dei Capi di Stato a Milano: "L'Italia è onorata di ospitare la XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali. Ne risulta testimoniata l'unicità della famiglia umana e fa sorgere l'auspicio che i valori olimpici divengano ispirazione concreta nella vita internazionale e vengano praticati e non soltanto ammirati"

MILANO-CORTINA LIVE

"Il motto olimpico 'Citius, altius, fortius, communiter', ovvero più veloce, più in alto, più forte, insieme dovrebbe regolare i rapporti internazionali, secondo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Quelle parole non sono soltanto un programma sportivo: dovrebbero essere, sono,  un programma cui dovrebbero ispirarsi tutti i governi del mondo nelle relazioni tra di loro" ha detto il Capo dello Stato nel suo indirizzo di saluto alla cena di saluto offerta dalla presidente del Cio Kristy Coventry. - "L'Italia - ha spiegato Mattarella - è onorata di ospitare la XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali. "Sono lieto di potermi rivolgere a coloro che curano la dimensione sportiva della vita internazionale, quella che rappresenta valori di collaborazione e promuove eventi globali di incontri all'insegna della lealtà nelle relazioni tra popoli e persone". "Ne risulta testimoniata l'unicità della famiglia umana e fa sorgere l'auspicio - ha aggiunto - che i valori olimpici divengano ispirazione concreta nella vita internazionale e vengano praticati e non soltanto ammirati". Che il motto olimpico diventi l'ispirazione per le relazioni fra i governo "è quel che tutti i popoli desiderano e attendono. Ne è stata manifestazione l'entusiasmo che, in Italia, ha accolto la Fiamma Olimpica nel viaggio fin qui lungo strade, piazze, borghi" ha aggiunto Mattarella che a nome del Paese ha rivolto "un caloroso benvenuto alle atlete e agli atleti provenienti da tanti Paesi, con la più ampia partecipazione femminile di sempre".  "Lo sport - ha concluso il Capo dello Stato - è espressione di libertà. La libertà di misurarsi con sé stessi, di mettersi alla prova, di confrontarsi con gli altri sulla base di valori e di regole condivise. Una grande lezione per tutti. A tutte le atlete e gli atleti rivolgiamo l'augurio di eccellere nei Giochi olimpici". 

