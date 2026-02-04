Debutto per Stefania Constantini e Amos Mosaner che inizieranno la difesa del titolo olimpico contro Corea del Sud e Canada. Esordio anche per la Nazionale femminile di hockey contro la Francia. Il programma di giovedì

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina è il giorno di Stefania Constantini e Amos Mosaner. La coppia d'oro del curling a Pechino 2022 inizierà la difesa del titolo nel doppio misto con due incontri allo Stadio del Ghiaccio di Cortina. Gli azzurri sfideranno la Corea del Sud alle ore 10.05, mentre alle 19.05 saranno impegnati contro il Canada. Un giovedì che segnerà anche l'inizio della fase a gironi dell'hockey su ghiaccio femminile. Quattro incontri in programma, con l'esordio delle azzurre che tornano alle Olimpiadi 20 anni dopo Torino 2006. Le ragazze di coach Eric Bouchard inizieranno il loro cammino olimpico contro la Francia. In programma, a Livigno, anche le qualificazioni del Big Air maschile.