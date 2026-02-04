Offerte Sky
Olimpiadi Milano Cortina, il programma delle gare di oggi

Olimpiadi invernali

Debutto per Stefania Constantini e Amos Mosaner che inizieranno la difesa del titolo olimpico contro Corea del Sud e Canada. Esordio anche per la Nazionale femminile di hockey contro la Francia. Il programma di giovedì

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina è il giorno di Stefania Constantini e Amos Mosaner. La coppia d'oro del curling a Pechino 2022 inizierà la difesa del titolo nel doppio misto con due incontri allo Stadio del Ghiaccio di Cortina. Gli azzurri sfideranno la Corea del Sud alle ore 10.05, mentre alle 19.05 saranno impegnati contro il Canada. Un giovedì che segnerà anche l'inizio della fase a gironi dell'hockey su ghiaccio femminile. Quattro incontri in programma, con l'esordio delle azzurre che tornano alle Olimpiadi 20 anni dopo Torino 2006. Le ragazze di coach Eric Bouchard inizieranno il loro cammino olimpico contro la Francia. In programma, a Livigno, anche le qualificazioni del Big Air maschile.

Milano-Cortina 2026, il programma di giovedì 5 febbraio

  • ore 10.05: CURLING (doppio misto, fase a gironi): Gran Bretagna-Estonia, Svezia-Repubblica Ceca, Norvegia-Stati Uniti, Corea del Sud-ITALIA
  • ore 12.10: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Svezia-Germania
  • ore 14.35: CURLING (doppio misto, fase a gironi): Stati Uniti-Svizzera, Norvegia-Canada
  • ore 14.40: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): ITALIA-Francia
  • ore 16.40: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Stati Uniti-Repubblica Ceca
  • ore 19.05: CURLING (doppio misto, fase a gironi): Canada-ITALIA, Svizzera-Corea del Sud, Estonia-Svezia, Repubblica Ceca-Gran Bretagna
  • ore 19.30: SNOWBOARD: Big Air Uomini - Qualificazioni
  • ore 21.10: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Finlandia-Canada

Google celebra le Olimpiadi con il curling

IL DOODLE

Mancano due giorni al via ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina con la cerimonia inaugurale...

Troppa neve: annullata 1^ prova discesa femminile

live milano-cortina

A Milano-Cortina si comincia a fare sul serio: questa sera iniziano le prime gare ufficiali con i...

Si parte con il curling: il programma di mercoledì

Olimpiadi invernali

In attesa della cerimonia d'apertura di venerdì, è già tempo di gare. Si parte mercoledì con la...

Vonn: "Crociato rotto ma gareggerò"

Olimpiadi invernali

Lindsey Vonn ha confermato che gareggerà ai Giochi invernali di Milano-Cortina, nonostante abbia...

Milano-Cortina, Kilde annuncia il forfait

Olimpiadi invernali

Mancano tre giorni all'inaugurazione dell'Olimpiade di Milano-Cortina. Lindsey Vonn in conferenza...
