Debutto per Stefania Constantini e Amos Mosaner che inizieranno la difesa del titolo olimpico contro Corea del Sud e Canada. Esordio anche per la Nazionale femminile di hockey contro la Francia. Il programma di giovedì
Alle Olimpiadi di Milano-Cortina è il giorno di Stefania Constantini e Amos Mosaner. La coppia d'oro del curling a Pechino 2022 inizierà la difesa del titolo nel doppio misto con due incontri allo Stadio del Ghiaccio di Cortina. Gli azzurri sfideranno la Corea del Sud alle ore 10.05, mentre alle 19.05 saranno impegnati contro il Canada. Un giovedì che segnerà anche l'inizio della fase a gironi dell'hockey su ghiaccio femminile. Quattro incontri in programma, con l'esordio delle azzurre che tornano alle Olimpiadi 20 anni dopo Torino 2006. Le ragazze di coach Eric Bouchard inizieranno il loro cammino olimpico contro la Francia. In programma, a Livigno, anche le qualificazioni del Big Air maschile.
Milano-Cortina 2026, il programma di giovedì 5 febbraio
- ore 10.05: CURLING (doppio misto, fase a gironi): Gran Bretagna-Estonia, Svezia-Repubblica Ceca, Norvegia-Stati Uniti, Corea del Sud-ITALIA
- ore 12.10: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Svezia-Germania
- ore 14.35: CURLING (doppio misto, fase a gironi): Stati Uniti-Svizzera, Norvegia-Canada
- ore 14.40: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): ITALIA-Francia
- ore 16.40: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Stati Uniti-Repubblica Ceca
- ore 19.05: CURLING (doppio misto, fase a gironi): Canada-ITALIA, Svizzera-Corea del Sud, Estonia-Svezia, Repubblica Ceca-Gran Bretagna
- ore 19.30: SNOWBOARD: Big Air Uomini - Qualificazioni
- ore 21.10: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Finlandia-Canada