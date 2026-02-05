Offerte Sky
Olimpiadi Milano Cortina, i risultati degli italiani

Olimpiadi invernali

Milano-Cortina, esordio vincente per il doppio misto del curling Constantini-Mosaner, che ha battuto la Corea del Sud e alle 19.05 affronta il Canada. In programma la seconda prova della libera maschile, l'esordio della nazionale femminile di hockey alle 14.40 contro la Francia, le prove di slittino maschile alle 14.30 e femminile alle 17Alle 19.30 le qualificazioni Big Air nello snowboard maschile con Ian Matteoli

I RISULTATI DELLE GARE DI OGGI - IL CALENDARIO - I CONVOCATI AZZURRI    

  • Curling, doppio misto: esordio vincente per i campioni olimpici in carica Amos Mosaner e Stefania Constantini che, nel Round Robin, superano agevolmente la Corea del Sud (Kim Seonyeong e Jeong Yeongseok) per 8 a 4. 

Curling, tocca a Constantini-Mosaner nel doppio

live milano-cortina

A Cortina è il grande giorno dell'esordio di Stefania Constantini e Amos Mosaner, che devono...

Dal curling all'hockey: il programma di giovedì

Olimpiadi invernali

Debutto per Stefania Constantini e Amos Mosaner che inizieranno la difesa del titolo olimpico...

Google celebra le Olimpiadi con il curling

IL DOODLE

Mancano due giorni al via ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina con la cerimonia inaugurale...

Curling doppio misto: le big iniziano bene

milano-cortina

A Milano-Cortina si comincia a fare sul serio: chiuse le prime gare ufficiali con i primi match...

Si parte con il curling: il programma di mercoledì

Olimpiadi invernali

In attesa della cerimonia d'apertura di venerdì, è già tempo di gare. Si parte mercoledì con la...
