Milano-Cortina, esordio vincente per il doppio misto del curling Constantini-Mosaner, che ha battuto la Corea del Sud e alle 19.05 affronta il Canada. In programma la seconda prova della libera maschile, l'esordio della nazionale femminile di hockey alle 14.40 contro la Francia, le prove di slittino maschile alle 14.30 e femminile alle 17. Alle 19.30 le qualificazioni Big Air nello snowboard maschile con Ian Matteoli

