Federica Brignone domani sarà al via della discesa libera sulla pista Olympia delle Tofane, a Cortina. L'atleta azzurra ha sciolto la riserva nel pomeriggio, dopo le buone sensazioni avute nel corso delle ultime prove cronometrate in pista, in mattinata. Brignone comporrà il quartetto azzurro con Goggia, Pirovano e Nicol Delago

Quello che sembrava soltanto una lontana ipotesi qualche giorno fa, è diventata realtà. Federica Brignone sarà al via domani della discesa libera olimpica di Cortina d'Ampezzo. Soltanto nel pomeriggio del sabato la campionessa azzurra ha sciolto la riserva, decidendo per un (inatteso) "sì". Per Brignone è la seconda discesa olimpica della carriera, dopo il ritiro a Pyeongchang nel 2018, e la prima dall'infortunio.

"Buone sensazioni" per il via libera

Subito dopo la prova cronometrata del mattino, Federica aveva parlato di "buone sensazioni: ogni giorno la mia confidenza sale, ho studiato bene la pista, ho messo i piedi dove volevo, non ho avuto paura". Qualche ora più tardi il comunicato ufficiale della FISI ha dato il via libera alla clamorosa conclusione dell'"operazione recupero". Lo staff tecnico ha ufficializzato il quartetto al via della gara che assegnerà le prime medaglie dello sci alpino femminile: Federica Brignone, Nicol Delago, Sofia Goggia e Laura Pirovano.