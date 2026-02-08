Brignone e Goggia alle Olimpiadi Milano Cortina, Discesa libera femminile in diretta live
E' il grande giorno della discesa libera femminile a Cortina d'Ampezzo: caduta per Lindsey Vonn. Attesa per Sofia Goggia Al momento in testa la statunitense Johnson. Qui la gara LIVE minuto per minuto
Discesa femminile, classifica provvisoria
- 1.Breezy Johnson (Usa) 1.36.10
- 2.Emma Aicher (Ger) +0.04
- 3.Cornelia Huetter (Aut) +0.86
- 4.Laura Pirovano (Ita) +0.94
- 5.Kajsa Vickhoff Lie (Nor) +0.98
- 8. Federica Brignone (Ita) +1.19
- 9. Nicol Delago (Ita) +1.55
Al via Sofia Goggia
In pista col pettorale 15 l'azzurra Sofia Goggia
Nono tempo per l'austriaca Puchner
Riprende la gara con l'austriaca Puchner
Gara interrotta, tra poco la ripresa
La foto sequenza della caduta di Lindsey Vonn
Brutta caduta per Lindsey Vonn nella discesa
Caduta Vonn, l'arrivo dell'elicottero. VIDEO
Vonn grida per il dolore. In arrivo l'elicottero
Caduta choc per Lindsey Vonn durante la discesa libera di Milano Cortina. L'americana, una delle favorite della discesa di oggi, è finita a terra dopo pochi secondi di gara, prima del primo intermedio. In zona d'arrivo è calato il silenzio e si è sentito un urlo e le grida di dolore della sciatrice
Caduta per Lindsey Vonn
Lindsey Vonn - in gara nonostante il crociato rotto - è caduta all'inizio della discesa. Momenti di apprensione con la statunitense che viene soccorsa a terra
Settimo tempo per Weidle-Winkelmann
Huetter in 3^ posizione davanti a Pirovano
L'austriaca Cornelia Huetter si inserisce in terza posizione davanti a Laura Pirovano
Secondo tempo per la tedesca Aicher
Terza la norvegese Lie
Kajsa Vickhoff Lie terza con un distacco di 98 centesimi
Secondo tempo per Laura Pirovano
Laura Pirovano chiude in seconda posizione, con un distacco di 0.94 dalla statunitense Johnson
Tocca a Laura Pirovano
Quarta posizione per Nicol Delago
La seconda azzurra in gara paga un errore nella prima parte di gara e chiude al quarto posto provvisorio
Al via Nicol Delago
La statunitense Johnson si porta in testa
La statunitense Breezy Johnson in 1.36.10 è prima nella discesa femminile di Cortina
Terzo tempo per la svizzera Schmitt
La svizzera Janine Schmitt terza alle spalle di Federica Brignone
Terzo tempo per la svizzera Flury
Seconda posizione per Federica Brignone
Federica Brignone seconda alle spalle dell'austriaca Raedler. Per l'azzurra un ritardo di nove centesimi
Ora tocca a Federica Brignone
Al via col pettorale numero 3 Federica Brignone
L'austriaca Raedler in testa
Blanc ha terminato la discesa
1.38.77 per la svizzera Malorie Blanc, scesa col pettorale numero 1
In pista la svizzera Malorie Blanc
La prima a scendere sarà la svizzera Malorie Blanc
Tra poco al via Malorie Blanc, col pettorale numero 1
Tra poco la discesa olimpica femminile a Cortina
Sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d'Ampezzo alle 11.30 al via la discesa libera femminile
Bassino: "Le italiane hanno carte in regola per medaglia"
Marta Bassino - intervistata da Dodi Nicolussi - prima della discesa olimpica di Milano-Cortina. Guarda il video
La scheda di Laura Pirovano
- Nascita: 20 novembre 1997, Trento
- Club: Fiamme Gialle
- Partecipazione Giochi Olimpici: //
- Medaglie olimpiche: //
- Medaglie mondiali: //
- Podi in CDM individuali (stagione 2025-26): //
- Vittorie in CDM individuali (stagione 2025-26): //
La scheda di Nicol Delago
- Nascita: 5 gennaio 1996, Bressanone (BZ)
- Club: Fiamme Gialle
- Partecipazione Giochi Olimpici: 2 (2018, 2022)
- Medaglie olimpiche: //
- Medaglie mondiali: //
- Podi in CDM individuali (stagione 2025-26): 6 (1)
- Vittorie in CDM individuali (stagione 2025-26): 1 (1)
La scheda di Federica Brignone
- Nascita: 14 luglio 1990, Milano
- Club: Carabinieri
- Partecipazione Giochi Olimpici: 4 (2010, 2014, 2018, 2022)
- Medaglie olimpiche: 1 argento, 2 bronzi
- Medaglie mondiali: 2 ori, 3 argenti
- Podi in CDM individuali (stagione 2025-26): 85 (0)
- Vittorie in CDM individuali (stagione 2025-26): 37 (0)
- Titoli importanti: 2 coppe del mondo generali (2020, 2025) + 1 discesa + 1 superG + 1 combinata + 2 slalom gigante
La scheda di Sofia Goggia
- Nascita: 15 novembre 1992, Bergamo
- Club: Fiamme Gialle
- Partecipazione Giochi Olimpici: 2 (2018, 2022)
- Medaglie olimpiche: 1 oro (discesa libera 2018), 1 argento (discesa libera 2022)
- Medaglie mondiali: 1 argento, 1 bronzo
- Podi in CDM individuali (stagione 2025-26): 66 (4)
- Vittorie in CDM individuali (stagione 2025-26): 27 (1)
- Titoli importanti: 4 coppe del mondo di discesa libera (2018, 2021, 2022, 2023)
Goggia: "Sull'Olympia ti senti circondato dalla bellezza"
L'estratto dell'intervista di Sofia Goggia a "Federico Buffa Talks" in cui parla della bellezza dell'Olympia delle Tofane di Cortina
Le ultime news da Cortina d'Ampezzo
Gli ultimi aggiornamenti prima della discesa olimpica femminile con l'inviata a Cortina d'Ampezzo Dodi Nicolussi
Bellissima giornata di sole sulla pista Olympia delle Tofane
Discesa femminile, i pettorali di partenza
- 16. Corinne Suter (SUI)
- 17. Jacqueline Wiles (USA)
- 18. Nina Ortlieb (AUT)
- 19. Romane Miradoli (FRA)
- 20. Ilka Stuhec (SLO)
- 21. Valerie Grenier (CAN)
- 22. Elvedina Muzaferija (BOS)
- 23. Laura Gauche (FRA)
- 24. Isabella Wright (USA)
- 25. Camille Cerutti (FRA)
- 26. Cande Moreno (AND)
- 27. Julia Pleshkova (AIN)
- 28. Rosa Pohjolainen (FIN)
- 29. Jordina Caminal Santure (AND)
- 30. Barbora Novakova (CZE)
- 31. Elisa Maria Negri (CZE)
- 32. Cassidy Gray (CAN)
- 33. Matilde Schwencke (CHI)
- 34. Nicole Begue (ARG)
- 35. Alena Labastova (CZE)
- 36. Anastasiia Shepilenko (UKR)
Discesa femminile, i pettorali partenza:
- 1. Malorie Blanc (SUI)
- 2. Ariane Raedler (AUT)
- 3. Federica Brignone (ITA)
- 4. Jasmine Flury (SUI)
- 5. Janine Schmitt (SUI)
- 6. Breezy Johnson (USA)
- 7. Nicol Delago (ITA)
- 8. Laura Pirovano (ITA)
- 9. Kajsa Vickhoff Lie (NOR)
- 10. Emma Aicher (GER)
- 11. Cornelia Huetter (AUT)
- 12. Kira Weidle-Winkelmann (GER)
- 13. Lindsey Vonn (USA)
- 14. Mirjam Puchner (AUT)
- 15. Sofia Goggia (ITA)