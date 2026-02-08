Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Vai allo speciale Olimpiadi Invernali 2026
Arrow-link
Arrow-link

Brignone e Goggia alle Olimpiadi Milano Cortina, Discesa libera femminile in diretta live

live MILANO-CORTINA

E' il grande giorno della discesa libera femminile a Cortina d'Ampezzo: caduta per Lindsey Vonn. Attesa per Sofia Goggia Al momento in testa la statunitense Johnson. Qui la gara LIVE minuto per minuto

FOTO. LA CADUTA DI VONNLE NEWS LIVE

in evidenza

Discesa femminile, classifica provvisoria

  • 1.Breezy Johnson (Usa) 1.36.10
  • 2.Emma Aicher (Ger) +0.04
  • 3.Cornelia Huetter (Aut) +0.86
  • 4.Laura Pirovano (Ita) +0.94
  • 5.Kajsa Vickhoff Lie (Nor) +0.98
  • 8. Federica Brignone (Ita) +1.19
  • 9. Nicol Delago (Ita) +1.55
LIVE

Al via Sofia Goggia

In pista col pettorale 15 l'azzurra Sofia Goggia

Nono tempo per l'austriaca Puchner

Riprende la gara con l'austriaca Puchner

Gara interrotta, tra poco la ripresa

La foto sequenza della caduta di Lindsey Vonn

Brutta caduta per Lindsey Vonn nella discesa

Brutta caduta per Lindsey Vonn nella discesa

Vai al contenuto

Caduta Vonn, l'arrivo dell'elicottero. VIDEO

Vonn grida per il dolore. In arrivo l'elicottero

Caduta choc per Lindsey Vonn durante la discesa libera di Milano Cortina. L'americana, una delle favorite della discesa di oggi, è finita a terra dopo pochi secondi di gara, prima del primo intermedio. In zona d'arrivo è calato il silenzio e si è sentito un urlo e le grida di dolore della sciatrice

Caduta per Lindsey Vonn

Lindsey Vonn - in gara nonostante il crociato rotto - è caduta all'inizio della discesa. Momenti di apprensione con la statunitense che viene soccorsa a terra

Settimo tempo per Weidle-Winkelmann

Huetter in 3^ posizione davanti a Pirovano

L'austriaca Cornelia Huetter si inserisce in terza posizione davanti a Laura Pirovano

Secondo tempo per la tedesca Aicher

Terza la norvegese Lie

Kajsa Vickhoff Lie terza con un distacco di 98 centesimi

Secondo tempo per Laura Pirovano

Laura Pirovano chiude in seconda posizione, con un distacco di 0.94 dalla statunitense Johnson

Tocca a Laura Pirovano

Quarta posizione per Nicol Delago

La seconda azzurra in gara paga un errore nella prima parte di gara e chiude al quarto posto provvisorio

Al via Nicol Delago

La statunitense Johnson si porta in testa

La statunitense Breezy Johnson in 1.36.10 è prima nella discesa femminile di Cortina

Terzo tempo per la svizzera Schmitt

La svizzera Janine Schmitt terza alle spalle di Federica Brignone

Terzo tempo per la svizzera Flury

Seconda posizione per Federica Brignone

Federica Brignone seconda alle spalle dell'austriaca Raedler. Per l'azzurra un ritardo di nove centesimi

Ora tocca a Federica Brignone

Al via col pettorale numero 3 Federica Brignone

L'austriaca Raedler in testa

Blanc ha terminato la discesa

1.38.77 per la svizzera Malorie Blanc, scesa col pettorale numero 1

In pista la svizzera Malorie Blanc

La prima a scendere sarà la svizzera Malorie Blanc

Tra poco al via Malorie Blanc, col pettorale numero 1

Tra poco la discesa olimpica femminile a Cortina

Sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d'Ampezzo alle 11.30 al via la discesa libera femminile

Bassino: "Le italiane hanno carte in regola per medaglia"

Marta Bassino - intervistata da Dodi Nicolussi - prima della discesa olimpica di Milano-Cortina. Guarda il video

La scheda di Laura Pirovano

  • Nascita: 20 novembre 1997, Trento
  • Club: Fiamme Gialle
  • Partecipazione Giochi Olimpici: //
  • Medaglie olimpiche: //
  • Medaglie mondiali: //
  • Podi in CDM individuali (stagione 2025-26): //
  • Vittorie in CDM individuali (stagione 2025-26): //

La scheda di Nicol Delago

  • Nascita: 5 gennaio 1996, Bressanone (BZ)
  • Club: Fiamme Gialle
  • Partecipazione Giochi Olimpici: 2 (2018, 2022)
  • Medaglie olimpiche: //
  • Medaglie mondiali: //
  • Podi in CDM individuali (stagione 2025-26): 6 (1)
  • Vittorie in CDM individuali (stagione 2025-26): 1 (1)

La scheda di Federica Brignone

  • Nascita: 14 luglio 1990, Milano
  • Club: Carabinieri
  • Partecipazione Giochi Olimpici: 4 (2010, 2014, 2018, 2022)
  • Medaglie olimpiche: 1 argento, 2 bronzi
  • Medaglie mondiali: 2 ori, 3 argenti
  • Podi in CDM individuali (stagione 2025-26): 85 (0)
  • Vittorie in CDM individuali (stagione 2025-26): 37 (0)
  • Titoli importanti: 2 coppe del mondo generali (2020, 2025) + 1 discesa + 1 superG + 1 combinata + 2 slalom gigante

La scheda di Sofia Goggia

  • Nascita: 15 novembre 1992, Bergamo
  • Club: Fiamme Gialle
  • Partecipazione Giochi Olimpici: 2 (2018, 2022)
  • Medaglie olimpiche: 1 oro (discesa libera 2018), 1 argento (discesa libera 2022)
  • Medaglie mondiali: 1 argento, 1 bronzo
  • Podi in CDM individuali (stagione 2025-26): 66 (4)
  • Vittorie in CDM individuali (stagione 2025-26): 27 (1)
  • Titoli importanti: 4 coppe del mondo di discesa libera (2018, 2021, 2022, 2023)

Goggia: "Sull'Olympia ti senti circondato dalla bellezza"

L'estratto dell'intervista di Sofia Goggia a "Federico Buffa Talks" in cui parla della bellezza dell'Olympia delle Tofane di Cortina

Le ultime news da Cortina d'Ampezzo

Gli ultimi aggiornamenti prima della discesa olimpica femminile con l'inviata a Cortina d'Ampezzo Dodi Nicolussi

Bellissima giornata di sole sulla pista Olympia delle Tofane

Discesa femminile, i pettorali di partenza

  • 16. Corinne Suter (SUI)
  • 17. Jacqueline Wiles (USA)
  • 18. Nina Ortlieb (AUT)
  • 19. Romane Miradoli (FRA)
  • 20. Ilka Stuhec (SLO)
  • 21. Valerie Grenier (CAN)
  • 22. Elvedina Muzaferija (BOS)
  • 23. Laura Gauche (FRA)
  • 24. Isabella Wright (USA)
  • 25. Camille Cerutti (FRA)
  • 26. Cande Moreno (AND)
  • 27. Julia Pleshkova (AIN)
  • 28. Rosa Pohjolainen (FIN)
  • 29. Jordina Caminal Santure (AND)
  • 30. Barbora Novakova (CZE)
  • 31. Elisa Maria Negri (CZE)
  • 32. Cassidy Gray (CAN)
  • 33. Matilde Schwencke (CHI)
  • 34. Nicole Begue (ARG)
  • 35. Alena Labastova (CZE)
  • 36. Anastasiia Shepilenko (UKR)

Discesa femminile, i pettorali partenza:

  • 1. Malorie Blanc (SUI)
  • 2. Ariane Raedler (AUT)
  • 3. Federica Brignone (ITA)
  • 4. Jasmine Flury (SUI)
  • 5. Janine Schmitt (SUI)
  • 6. Breezy Johnson (USA)
  • 7. Nicol Delago (ITA)
  • 8. Laura Pirovano (ITA)
  • 9. Kajsa Vickhoff Lie (NOR)
  • 10. Emma Aicher (GER)
  • 11. Cornelia Huetter (AUT)
  • 12. Kira Weidle-Winkelmann (GER)
  • 13. Lindsey Vonn (USA)
  • 14. Mirjam Puchner (AUT)
  • 15. Sofia Goggia (ITA)

Olimpiadi: Altre Notizie

Bormio, Franzoni 2° nella prima prova di discesa

live milano-cortina

A Milano-Cortina si comincia a fare sul serio: questa sera iniziano le prime gare ufficiali con i...

Si parte con il curling: il programma di mercoledì

Olimpiadi

In attesa della cerimonia d'apertura di venerdì, è già tempo di gare. Si parte mercoledì con la...

Vonn: "Crociato rotto ma gareggerò"

Olimpiadi

Lindsey Vonn ha confermato che gareggerà ai Giochi invernali di Milano-Cortina, nonostante abbia...

Milano-Cortina, Kilde annuncia il forfait

Olimpiadi

Mancano tre giorni all'inaugurazione dell'Olimpiade di Milano-Cortina. Lindsey Vonn in conferenza...

Mattarella: "Chiediamo rispetto tregua olimpica"

Olimpiadi

Mancano quattro giorni all'inaugurazione dell'Olimpiade di Milano-Cortina. Primo caso di doping:...
VAI ALLA SEZIONE

OLIMPIADI: ALTRE NEWS