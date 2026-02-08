Oggi è il grande giorno della discesa libera femminile con Goggia, Brignone e Vonn in gare con il sogno di una medaglia. Si assegnano medaglie anche nella staffetta mista del biathlon e nel team event di pattinaggio, nel parallelo dello snowboard e nello slittino maschile. Qui tutti i risultati e gli aggiornamenti in tempo reale

IL CALENDARIO - IL MEDAGLIERE