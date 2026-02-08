Olimpiadi Milano Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live
Oggi è il grande giorno della discesa libera femminile con Goggia, Brignone e Vonn in gare con il sogno di una medaglia. Si assegnano medaglie anche nella staffetta mista del biathlon e nel team event di pattinaggio, nel parallelo dello snowboard e nello slittino maschile. Qui tutti i risultati e gli aggiornamenti in tempo reale
Milano-Cortina, i risultati e le news di oggi:
- - Oro, argento e bronzo: il podio di Franco Bragagna. Il vodcast
- - Gli azzurri in gara oggi
- - Il primo oro azzurro è di Lollobrigida nei 3000 metri pattinaggio velocità
- -Franzoni argento e Paris bronzo in discesa
- - I risultati degli italiani di ieri
- - Il calendario e tutti i risultati
- - Tutti gli azzurri convocati
- - Le città e le sedi delle gare
- - Le strade chiuse a Milano per le Olimpiadi
- - I dettagli delle medaglie olimpiche: le foto
In corso la qualificazione del parallelo snowboard
In corso la qualificazione dello snowboard parallelo sia maschile che femminile, l'Italia ha grandi ambizioni di medaglia in entrambe le competizioni
Discesa femminile, i pettorali di partenza:
- Malorie Blanc (SUI)
- Ariane Raedler (AUT)
- Federica Brignone (ITA)
- Jasmine Flury (SUI)
- Janine Schmitt (SUI)
- Breezy Johnson (USA)
- Nicol Delago (ITA)
- Laura Pirovano (ITA)
- Kajsa Vickhoff Lie (NOR)
- Emma Aicher (GER)
- Cornelia Huetter (AUT)
- Kira Weidle-Winkelmann (GER)
- Lindsey Vonn (USA)
- Mirjam Puchner (AUT)
- Sofia Goggia (ITA)
- Corinne Suter (SUI)
- Jacqueline Wiles (USA)
- Nina Ortlieb (AUT)
- Romane Miradoli (FRA)
- Ilka Stuhec (SLO)
- Valerie Grenier (CAN)
- Elvedina Muzaferija
- Laura Gauche (FRA)
- Isabella Wright (USA)
- Camille Cerutti (FRA)
- Cande Moreno (AND)
- Julia Pleshkova (AIN)
- Rosa Pohjolainen (FIN)
- Jordina Caminal Santure (AND)
- Barbora Novakova (CZE)
- Elisa Maria Negri (CZE)
- Cassidy Gray (CAN)
- Matilde Schwencke (CHI)
- Nicole Begue (ARG)
- Alena Labastova (CZE)
- Anastasiia Shepilenko (UKR)
Slittino maschile, Fischnaller riparte dal terzo posto
Sarà anche la giornata dello slittino maschile: dopo le prime due manche in testa il tedesco Langenhan che ha ulteriormente migliorato il record del tracciato. Segue a 16 centesimi l'austriaco Müller e a 30 centesimi l'azzurro Fischnaller. Quarto il lettone Aparjods a 21 centesimi dal podio, 5° Felderer incalzato dagli altri tedeschi e austriaci. 18° Gufler. Oggi le ultime due manche
Rebecca Passler (biathlon) ricorre al Tas: udienza il 10 febbraio
La biatleta azzurra Rebecca Passler ha fatto ricorso al Tas contro la sua sospensione, dopo essere stata trovata positiva al letrozolo. Lo apprende l'ANSA. L'udienza è in programma il 10 febbraio a Milano. L'azzurra sostiene che la positività sia un caso di contaminazione e che non c'è stata colpa o negligenza
Tante le medaglie in palio oggi
Sarà una super domenica ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, con l'Italia che sogna la medaglia in più discipline. Riflettori sulla Olympia delle Tofane per la discesa libera femminile, ma anche su Livigno per il gigante parallelo di snowboard (sia maschile che femminile) e su Anterselva per la staffetta mista di biathlon. C'è Davide Ghiotto nei 5.000 metri di pattinaggio di velocità, in serata si chiude il team event di pattinaggio di figura
Il programma della serata:
- ore 19.05 - CURLING (doppio misto, fase a gironi): ITALIA-Gran Bretagna, Svezia-Stati Uniti, Svizzera-Norvegia, Canada-Corea del Sud
- ore 19.30 - PATTINAGGIO DI FIGURA: Team event - Libero coppie artistico
- ore 19.30 - SNOWBOARD: Big Air donne - Qualificazioni
- ore 20.45 - PATTINAGGIO DI FIGURA: Team event - Libero singolo donne
- ore 21.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Rep. Ceca-Finlandia
- ore 21.55 - PATTINAGGIO DI FIGURA: Team Event - Libero singolo uomini
Il programma del pomeriggio:
- ore 14.05 - BIATHLON: Staffetta mista
- ore 14.35 - CURLING (doppio misto, fase a gironi): Canada-Svezia, Gran Bretagna-Svizzera, Stati Uniti-Estonia, ITALIA-Repubblica Ceca
- ore 16 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': 5.000m uomini
- ore 16.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Francia-Svezia
- ore 17 - SLITTINO: Singolo uomini (manche 3&4)
Il programma della mattinata:
- ore 9 - SNOWBOARD: PGS donne - Qualificazioni
- ore 9 - SNOWBOARD: PGS uomini - Qualificazioni
- ore 10.05 - CURLING (doppio misto, fase a gironi): Norvegia-Rep. Ceca, Estonia-Corea del Sud
- ore 11.30 - SCI ALPINO: Discesa libera donne
- ore 12.30 - SCI DI FONDO: Skiathlon uomini
- ore 13.00 - SNOWBOARD: PGS donne - Fasi finali
- ore 13.24 - SNOWBOARD: PGS uomini - Fasi finali
Sorride il primo medagliere
Il primo medagliere dell'Olimpiade sorride agli azzurri, che al momento sono lì davanti con un oro, un argento e un bronzo
Dopo Franzoni e Paris, lo straordinario oro di Francesa Lollobrigida nei 3000
Dopo le due medaglie dell'Italjet in discesa libera è arrivato anche il primo oro azzurro: a conquistarlo una spettacolare Francesca Lollobrigida, che vince la prova dei 3000 metri di pattinaggio di velocità conquistando anche il record olimpico. Dopo il trionfo un pensiero al suo doppio ruolo di atleta e mamma
Ieri le prime medaglie con l'argento di Franzoni e il bronzo di Paris in discesa
Italia conquista le prime due medaglie della spedizione grazie a Giovanni Franzoni e Dominik Paris, argento e bronzo nella discesa libera vinta dall'elvetico Franjo Von Allmen. Il bresciano è l'unico sotto l'1'52'' sulla Stelvio oltre al nuovo campione olimpico mentre Domme chiude davanti a Marco Odermatt. Il debuttante e il veterano, entrambi alla prima medaglia olimpica in carriera. Rivivi qui il meglio della gara
Un'altra giornata sognando medaglie azzurre
Buongiorno!
Inizia un'altra giornata a Milano-Cortina: una domenica che si aprirà con la discesa libera femminile con Goggia, Brignone, Pirovano e Nicol Delago in pista. Poi la staffetta mista del biathlon, il parallelo dello snowboard femminile e il team event di pattinaggio. Qui tutte le news, i risultati e gli aggiornamenti. Buona Olimpiade!