Si assegnano le prime medaglie ai Giochi di Milano-Cortina: l'attesa è soprattutto per la discesa libera maschile, con l'Italia che punta su Paris, Franzoni, Casse e Schieder. Riflettori anche sul big air con Ian Matteoli (secondo nelle qualificazioni) e sul pattinaggio di velocità con Francesca Lollobrigida impegnata nei 3000 metri

Prime medaglie in palio ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Un sabato ricco di appuntamenti, a partire dalle 11.30 quando è in programma la discesa libera maschile sulla "Stelvio" di Bormio. L'Italia punta tanto su questa gara, forte di quattro "assi": Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Florian Schieder. Nel pomeriggio, invece, l'attesa è per Francesca Lollobrigida. Vice campionessa olimpica nei 3.000 metri a Pechino 2022, la pattinatrice di Frascati andrà a caccia di un'altra medaglia nella specialità. In serata, infine, riflettori sulla finale del big air maschile che vedrà protagonista Ian Matteoli. Secondo nelle qualificazioni, il più giovane italiano delle spedizione olimpica vuole confermare quanto di buono fatto vedere due giorni fa. Medaglie in palio anche nello sci di fondo (skiathlon femminile) e nel salto con gli sci (individuale trampolino piccolo donne).