Si assegnano le prime medaglie ai Giochi di Milano-Cortina: l'attesa è soprattutto per la discesa libera maschile, con l'Italia che punta su Paris, Franzoni, Casse e Schieder. Riflettori anche sul big air con Ian Matteoli (secondo nelle qualificazioni) e sul pattinaggio di velocità con Francesca Lollobrigida impegnata nei 3000 metri
Prime medaglie in palio ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Un sabato ricco di appuntamenti, a partire dalle 11.30 quando è in programma la discesa libera maschile sulla "Stelvio" di Bormio. L'Italia punta tanto su questa gara, forte di quattro "assi": Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Florian Schieder. Nel pomeriggio, invece, l'attesa è per Francesca Lollobrigida. Vice campionessa olimpica nei 3.000 metri a Pechino 2022, la pattinatrice di Frascati andrà a caccia di un'altra medaglia nella specialità. In serata, infine, riflettori sulla finale del big air maschile che vedrà protagonista Ian Matteoli. Secondo nelle qualificazioni, il più giovane italiano delle spedizione olimpica vuole confermare quanto di buono fatto vedere due giorni fa. Medaglie in palio anche nello sci di fondo (skiathlon femminile) e nel salto con gli sci (individuale trampolino piccolo donne).
Milano-Cortina 2026, il programma di sabato 7 febbraio
- ore 10.05: CURLING (doppio misto, fase a gironi): Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Svezia
- ore 10.30: FREESTYLE - Slopestyle donne (qualificazioni)
- ore 11.30: SCI ALPINO - Discesa uomini
- ore 12.10: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Germania-Giappone
- ore 13: SCI DI FONDO - Skiathlon donne
- ore 14: FREESTYLE - Slopestyle uomini (qualificazioni)
- ore 14.35: CURLING (doppio misto, fase a gironi): Estonia-Norvegia, Repubblica Ceca-Corea del Sud, Svezia-ITALIA, Gran Bretagna-Stati Uniti
- ore 14.40: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Svezia-ITALIA
- ore 16: PATTINAGGIO DI VELOCITA' - 3000m donne
- ore 16.40: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Stati Uniti-Finlandia
- ore 17 e 18.32: SLITTINO - Singolo uomini (manche 1&2)
- ore 18.45: SALTO CON GLI SCI - Trampolino NH individuale donne
- ore 19.05: CURLING (doppio misto, fase a gironi): Corea del Sud-Stati Uniti, Canada-Estonia, Repubblica Ceca-Svizzera, Norvegia-ITALIA
- ore 19.30: SNOWBOARD - Big Air uomini (Finale)
- ore 19.45: PATTINAGGIO DI FIGURA - Team Event - Corto singolo uomini
- ore 21.10: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Svizzera-Canada
- ore 22.05: PATTINAGGIO DI FIGURA - Team Event - Libero coppie danza