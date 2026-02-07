Ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina arrivano le prime medaglie azzurre, nella libera maschile: Franzoni d'argento, Paris di bronzo. Gasslitter si qualifica per la finale slopestyle. Sesta Goggia e settima Brignone nelle prove della libera donne.
- Al termine della prima manche di qualificazione, la svizzera Mathilde Gremaud è in testa alla gara di freestyle slopestyle. Sesta l'unica azzurra in gara, Maria Gasslitter, con 54.66 punti, in piena corsa per la finale che si disputerà lunedì (si qualificano le prime 12)
- Interrotta per nebbia la prova cronometrata della libera donne di Cortina. Al momento dello stop, il miglior tempo era della statunitense Breezy Johnson con 1.37.91, davanti alla tedesca Kira Weidle-Winkelmann a 21/100. Terza la statunitense Lindsey Vonn a 37/100. Sesta Sofia Goggia a 86/100, settima Federica Brignone a 93/100. Nelle migliori 10 anche Laura Pirovano, nona a 1 secondo
- Freestyle slopestyle, Maria Gasslitter scende al 12° posto ma si qualifica per la finale. Nella seconda run si migliorano tante atlete, a partire dalla star cinese Eileen Gu. La nostra Maria Gasslitter riesce a conservare la 12esima posizione, l'ultima valida per partecipare alla finale di lunedì 9 febbraio. L'Italia centra la terza finale nello slopestyle femminile dopo quelle di Silvia Bertagna nel 2014 (finì 8a) e Pechino nel 2022 (finì 11a)
- Arrivano dallo sci alpino le prime due medaglie azzurre alle olimpiadi di Milano-Cortina: nella discesa libera maschile argento per Giovanni Franzoni e bronzo per Dominik Paris nella gara vinta dall'elvetico Franjo Von Allmen. Per entrambi è la prima medaglia olimpica in carriera. Altri italiani: 11° Mattia Casse, 17° Florian Schieder.