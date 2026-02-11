“La grandezza e il cuore infranto vivono l'uno accanto all'altro. Non si può raggiungere la grandezza senza qualche incontro con il fallimento ”. È il messaggio di stima che l'attore Arnold Schwarzenegger ha rivolto sui social a Lindsey Vonn , la campionessa ricoverata a Treviso dopo la caduta nella libera olimpica di Cortina. La stessa Vonn ha ripubblica sulle proprie "storie" di Instagram le sue parole, insieme ad altri messaggi di incoraggiamento di altri atleti e personaggi. “Dopo queste Olimpiadi - prosegue il messaggio di Schwarzenegger - Lindsey non tornerà a casa con una medaglia. Ma tornerà a casa con il cuore di una campionessa. Ha dimostrato che crescere significa essere a proprio agio sul filo del rasoio tra vittoria e sconfitta. Ci ha mostrato come vivere, non solo come esistere. Non c'è una medaglia per questo ”. E di fronte alle critiche piovute sulla decisione di gareggiare nonostante le condizioni fisiche non perfette, l'attore ed ex Governatore della California si rivolge agli 'haters': “Non odiare da bordocampo. Corri il rischio, mettiti in gioco. Potresti fallire, ma anche il fallimento nell'arena è meglio di una vita trascorsa al margine . È ora di iniziare a vivere”.

Vonn: "Fallimento nella vita è non provarci"

Intanto Lindsey Vonn resta ricoverata nel reparto di Ortopedia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, in una stanza "off limits", dove è stata raggiunta tra gli altri dalla sorella Karin Kildow. Nelle ore successive all’incidente aveva aggiornato via social i tifosi sulle sue condizioni: “Il mio crociato rotto e gli infortuni passati non avevano nulla a che fare con il mio incidente. Sfortunatamente, ho subito una frattura complessa della tibia che attualmente è stabile ma richiederà più interventi chirurgici per essere risolta correttamente”. Sempre via social aveva usato parole simili a quelle di Schwarzenegger, parlando di una ‘vittoria’ nonostante la caduta: “Non ho rimpianti. Stare al cancelletto di partenza ieri è stata una sensazione incredibile che non dimenticherò mai. Sapere che ero lì con la possibilità di vincere è stata una vittoria in sé e per sé. Sapevo anche che correre era un rischio. E proprio come nelle gare di sci, nella vita corriamo dei rischi. Sogniamo. Amiamo. Saltiamo. E a volte cadiamo. A volte i nostri cuori sono spezzati. A volte non realizziamo i sogni che sappiamo di poter avere. Ma questa è anche la bellezza della vita; possiamo provare. Ho provato. Ho sognato. Ho saltato. Spero che, se c’è qualcosa che potete imparare dal mio viaggio, è che tutti voi abbiate il coraggio di osare molto. La vita è troppo breve per non rischiare con te stesso. Perché l'unico fallimento nella vita è non provarci. Credo in voi, proprio come voi avete creduto in me"