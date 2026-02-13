"Ciao a tutti, volevo solo darvi un piccolo aggiornamento e dire grazie mille a chiunque mi abbia mandato fiori, lettere e... squali! Sì, peluche... è stato davvero incredibile e mi ha aiutato tantissimo". Inizia così il video pubblicato sui social dal Lindsey Vonn , che dal letto d'ospedale ha voluto aggiornare sulle sue condizioni fisiche a pochi giorni dalla brutta caduta nella discesa libera di Milano-Cortina. "Sono stati giorni piuttosto difficili qui in ospedale. Finalmente inizio a sentirmi un po' più me stessa ... ma la strada è ancora molto, molto lunga. Domani avrò un'altra operazione e spero che vada bene; a quel punto potrei potenzialmente essere dimessa e tornare a casa , ma una volta lì avrò bisogno di un altro intervento chirurgico".

"Ancora non so cosa comporterà"

"Ancora non so esattamente cosa comporterà finché non avrò degli esami più approfonditi, ma ecco, questa è la situazione in cui mi trovo ora - prosegue la sciatrice statunitense -. Sono bloccata in ospedale, praticamente immobile... però ho molti amici e familiari che sono venuti a trovarmi e, come ho detto, le lettere, i messaggi, i fiori, è stato tutto incredibile. Anche lo staff e il fantastico team medico qui sono stati eccezionali. Mi sento molto fortunata ad avere così tante persone intorno a me che mi hanno davvero aiutata a superare tutto questo. Volevo solo dirvi grazie e... forza Team Usa! È stato fantastico guardarvi, mi ha davvero sollevato il morale. Ottimo lavoro squadra, continuate a spaccare. Vi darò presto altri aggiornamenti".