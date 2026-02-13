Olimpiadi, il programma di venerdì 13 febbraio

Michela Moioli nello snowboard cross, Davide Ghiotto nei 10.000m di pattinaggio di velocità e Tommaso Giacomel nella sprint di biathlon. Sono loro le "punte" dell'Italia nel venerdì delle Olimpiadi di Milano-Cortina che propone anche il singolo maschile di pattinaggio di figura e il quarto di hockey femminile tra Italia e Stati Uniti

Secondo venerdì ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Una giornata con sette gare da medaglia e ambizioni importanti per l'Italia che punta forte soprattutto sullo snowboard, il pattinaggio di velocità e il biathlon. Ad Anterselva è in programma la sprint maschile, con Tommaso Giacomel a caccia del riscatto dopo la prova in ombra nell'individuale. Sulla pista di Rho, invece, riflettori su Davide Ghiotto nei 10.000m, già bronzo olimpico a Pechino 2022. Sarà anche il giorno di Michela Moioli, impegnata nello snowboard cross femminile a Livigno. La bergamasca non è al meglio dopo la caduta in allenamento, ma andrà a caccia della terza medaglia olimpica in carriera dopo l'oro a Pyeongchang 2018 e l'argento a squadre a Pechino 2022. In serata spazio al programma libero del singolo uomini di pattinaggio artistico, con Daniel Grassl (quarto dopo il corto) chiamato a rimontare per centrare la medaglia. Infine si giocherà in serata il quarto di finale femminile di hockey su ghiaccio tra l'Italia, per la prima volta nella sua storia ai quarti nel torneo olimpico, e gli Stati Uniti.