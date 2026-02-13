Olimpiadi, il programma di venerdì 13 febbraio

Olimpiadi invernali Milano Cortina, il programma delle gare di oggimilano-cortina
Michela Moioli nello snowboard cross, Davide Ghiotto nei 10.000m di pattinaggio di velocità e Tommaso Giacomel nella sprint di biathlon. Sono loro le "punte" dell'Italia nel venerdì delle Olimpiadi di Milano-Cortina che propone anche il singolo maschile di pattinaggio di figura e il quarto di hockey femminile tra Italia e Stati Uniti
Secondo venerdì ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Una giornata con sette gare da medaglia e ambizioni importanti per l'Italia che punta forte soprattutto sullo snowboard, il pattinaggio di velocità e il biathlon. Ad Anterselva è in programma la sprint maschile, con Tommaso Giacomel a caccia del riscatto dopo la prova in ombra nell'individuale. Sulla pista di Rho, invece, riflettori su Davide Ghiotto nei 10.000m, già bronzo olimpico a Pechino 2022. Sarà anche il giorno di Michela Moioli, impegnata nello snowboard cross femminile a Livigno. La bergamasca non è al meglio dopo la caduta in allenamento, ma andrà a caccia della terza medaglia olimpica in carriera dopo l'oro a Pyeongchang 2018 e l'argento a squadre a Pechino 2022. In serata spazio al programma libero del singolo uomini di pattinaggio artistico, con Daniel Grassl (quarto dopo il corto) chiamato a rimontare per centrare la medaglia. Infine si giocherà in serata il quarto di finale femminile di hockey su ghiaccio tra l'Italia, per la prima volta nella sua storia ai quarti nel torneo olimpico, e gli Stati Uniti.
Milano-Cortina, il programma di venerdì 13 febbraio
- ore 9.05 - CURLING (uomini, round robin): Canada-Stati Uniti, Gran Bretagna-ITALIA, Cina-Norvegia, Svizzera-Rep. Ceca
- ore 10 - SNOWBOARD: SBX donne (manche 1&2)
- ore 11.45 - SCI DI FONDO: 10km TL individuale uomini
- ore 12.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): Finlandia-Svezia
- ore 12.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): ITALIA-Slovacchia
- ore 13.30 - SNOWBOARD: SBX donne (fasi finali)
- ore 14 - BIATHLON: Sprint 10km uomini
- ore 14.05 - CURLING (donne, round robin): Danimarca-Svezia, Cina-Svizzera, Stati Uniti-Canada, Gran Bretagna-Corea del Sud
- ore 16 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': 10.000m uomini
- ore 16 - SKELETON: Donne (batteria 1)
- ore 16.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): Francia-Rep. Ceca
- ore 16.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, quarti di finale): Rep. Ceca-Svezia
- ore 17.48 - SKELETON: Donne (batteria 2)
- ore 19 - PATTINAGGIO DI FIGURA: Singolo maschile (programma libero)
- ore 19.05 - CURLING (uomini, round robin): Svizzera-Cina, Rep. Ceca-Norvegia, Germania-ITALIA, Canada-Svezia
- ore 19.30 - SKELETON: Uomini (batteria 3)
- ore 19.30 - SNOWBOARD: Halfpipe uomini (finale)
- ore 21.05 - SKELETON: Uomini (batteria finale)
- ore 21.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): Canada-Svizzera
- ore 21.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, quarti di finale): ITALIA-Stati Uniti