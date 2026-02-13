Olimpiadi invernali 2026, risultati italiani in gara oggi 13 febbraio

Olimpiadi invernali 2026, risultati italiani in gara oggi 13 febbraioMILANO-CORTINA
I risultati degli azzurri: Snowboard: Moioli sesto tempo nelle qualifiche del cross, gli azzurri battono la Gran Bretagna nel round robin del curling maschile. Settimo Carollo nella 10km tl di fondo. Segui gli aggiornamenti live su SkySport.it
MILANO-CORTINA LIVE: I RISULTATI E LE NEWS - PASSLER RIAMMESSA AI GIOCHI
- Snowboard cross, bene le azzurre nelle manche di qualificazione. Passano subito agli ottavi Michela Moioli, con il sesto tempo assoluto, Sofia Groblechner, 18esima, e Lisa Francesia Boirai, 20esima
- Curling maschile, dopo aver battuto all'esordio i campioni olimpici svedesi di Edin, gli azurri capitanati da Joel Retornaz battono anche i favoritissimi britannici di Bruce Mouat: 9-7 finale.
- Fondo, 10km tl: ottima prova di Martino Carollo, settimo a 39"6 dal vincitore Klaebo. Altri italiani: 17esimo Simone Daprà a 1'11"3, 41esimo Davide Graz a 1'59"5, 68esimo Simone Mocellini a 3'24"6.