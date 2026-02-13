Offerte Sky
Olimpiadi invernali 2026, risultati italiani in gara oggi 13 febbraio

MILANO-CORTINA

I risultati degli azzurri: Snowboard: Moioli sesto tempo nelle qualifiche del cross, gli azzurri battono la Gran Bretagna nel round robin del curling maschile. Settimo Carollo nella 10km tl di fondo. Segui gli aggiornamenti live su SkySport.it

 

MILANO-CORTINA LIVE: I RISULTATI E LE NEWS - PASSLER RIAMMESSA AI GIOCHI

  • Snowboard cross, bene le azzurre nelle manche di qualificazione. Passano subito agli ottavi Michela Moioli, con il sesto tempo assoluto, Sofia Groblechner, 18esima, e Lisa Francesia Boirai, 20esima
  • Curling maschile, dopo aver battuto all'esordio i campioni olimpici svedesi di Edin, gli azurri capitanati da Joel Retornaz battono anche i favoritissimi britannici di Bruce Mouat: 9-7 finale.
  • Fondo, 10km tl: ottima prova di Martino Carollo, settimo a 39"6 dal vincitore Klaebo. Altri italiani: 17esimo Simone Daprà a 1'11"3, 41esimo Davide Graz a 1'59"5, 68esimo Simone Mocellini a 3'24"6.

Passler, accolto il ricorso: è riammessa ai Giochi

milano-cortina

La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha accolto il ricorso dell'azzurra, che era stata...

Si parte con il curling maschile: Italia-GBR

live milano-cortina

La giornata di Milano-Cortina inizia con i ragazzi del curling, che dopo la vittoria con la...

Olimpiadi, il programma di venerdì 13 febbraio

milano-cortina

Michela Moioli nello snowboard cross, Davide Ghiotto nei 10.000m di pattinaggio di velocità e...

Shaun White, invito a Sinner: "Andiamo sulla neve"

Olimpiadi

La leggenda dello snowboard e quella del tennis, insieme. Una cosa da sogno per i fan (e non...

Short track: Arianna Fontana argento nei 500!!

milano-cortina

Arianna Fontana nella storia: argento nei 500 metri short track, Pietro Sighel eliminato nei...
