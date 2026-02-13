Offerte Sky
Sarah Schleper e Lasse Gaxiola, madre e figlio in gara ai Giochi di Milano-Cortina

Olimpiadi

Incredibile storia a Milano-Cortina: Sarah Schleper, 46enne sciatrice naturalizzata messicana e in gara nel SuperG di giovedì vinto da Brignone, sta disputando i Giochi Olimpici insieme... al figlio! Lasse Gaxiola, 18enne promessa dello sci messicano, è protagonista a Bormio nello sci maschile 

MILANO-CORTINA LIVE: I RISULTATI E LE NEWS

Madre e figlio in gara alla stessa Olimpiade per la prima volta nella storia. Succede anche questo a Milano-Cortina, dove Sarah Schleper e Lasse Gaxiola sono diventati la prima coppia a realizzare questa incredibile impresa. Merito soprattutto della 46enne americana, naturalizzata messicana, rientrata in pista proprio con la Nazionale del centroamerica nel 2014 dopo essersi ritirata nel 2011. Alla settima partecipazione a cinque cerchi (la prima a Nagano 1998!), Sarah è scesa in pista giovedì nel SuperG vinto da Federica Brignone, chiudendo all'ultimo posto. A qulalche chilometro dalle Tofane, è la volta di Lasse Gaxiola, 18enne promessa dello sci messicano, impegnato nelle prove maschili sulla Stelvio. Una storia incredibile, che solo l'Olimpiade può regalare. 

