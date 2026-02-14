Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Vai allo speciale Olimpiadi Invernali 2026
Arrow-link
Arrow-link

Braathen, chi è l'oro in gigante: 1^ medaglia sudamericana alle Olimpiadi invernali

Olimpiadi fotogallery
12 foto

A 23 anni aveva annunciato il ritiro dopo i dissidi con la federazione norvegese. Tornato dopo un anno di inattività sotto bandiera brasiliana (il Paese di mamma Alessandra), Lucas Pinheiro Braathen ha scritto la storia con l'oro nello slalom gigante di Milano-Cortina, diventando il primo medagliato sudamericano ai Giochi Olimpici Invernali. La storia dello sciatore diviso tra Norvegia e Brasile

IL RACCONTO DELLA GARA - LA GIORNATA LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Chi è Pinheiro Braathen, oro brasiliano in gigante

Olimpiadi

A 23 anni aveva annunciato il ritiro dopo i dissidi con la federazione norvegese. Tornato dopo un...

12 foto

Il dramma di Malinin: cadute e lacrime nel libero

milano-cortina

Due cadute e diversi errori hanno impedito a Ilia Malinin di centrare il podio nella prova...

21 foto

Il medagliere di Milano-Cortina: Italia 2^

Olimpiadi

L'Italia sale a quota 18 medaglie dopo il bronzo di Michela Moioli nello snowboard cross...

24 foto

16 pattinatori da 13 Paesi: chi è Benoit Richaud

milano-cortina

No, non avete visto male e non si tratta nemmeno di sosia o di replay televisivi sempre della...

9 foto

Olimpiadi Invernali, medaglieri delle 25 edizioni

Olimpiadi

Milano-Cortina 2026 è già la seconda migliore spedizione di sempre per l'Italia ai Giochi...

25 foto

Video in evidenza

    Olimpiadi: Ultime Notizie

    Hockey maschile, Italia-Finlandia LIVE

    live milano-cortina

    Nella sprint biathlon Vittozi 5^, Wierer lontana dalle prime. Nel gigante maschile storico oro di...

    Braathen oro in gigante: è il primo del Brasile

    milano-cortina

    Lucas Pinheiro Braathen conquista il gigante olimpico e riscrive la storia: è la prima medaglia...

    Svezia, dal disastro alla pazza rimonta d'argento

    STAFFETTA FONDO

    Le svedesi passano da una possibile debacle storica a una rimonta impossibile: è successo di...