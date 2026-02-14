A 23 anni aveva annunciato il ritiro dopo i dissidi con la federazione norvegese. Tornato dopo un anno di inattività sotto bandiera brasiliana (il Paese di mamma Alessandra), Lucas Pinheiro Braathen ha scritto la storia con l'oro nello slalom gigante di Milano-Cortina, diventando il primo medagliato sudamericano ai Giochi Olimpici Invernali. La storia dello sciatore diviso tra Norvegia e Brasile

IL RACCONTO DELLA GARA - LA GIORNATA LIVE