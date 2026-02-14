Le Olimpiadi Invernali 2026 giungono a metà percorso. Sabato sull'asse Milano-Anterselva, tra i 1500m maschili di short track (con Sighel e Nadalini) e la sprint femminile di biathlon (con Vittozzi e Wierer). In programma anche il gigante maschile, mentre proseguono i round robin di curling e hockey

È il giorno del "giro di boa" alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Un sabato di metà Giochi Olimpici, con l'Italia che punta forte su biathlon e short track. Ad Anterselva è in programma la sprint femminile che vedrà protagonista Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. A Milano, invece, spazio ai 1500m maschili con Pietro Sighel e Thomas Nadalini. Nello sci alpino iniziano le discipline tecniche, con il gigante maschile a Bormio nel "duello" tra Marco Odermatt e il resto della concorrenza. Si assegnano medaglie anche nel freestyle (parallelo gobbe donne), nello sci di fondo (staffetta donne), nel pattinaggio di velocità (500m donne), nello skeleton (donne) e nel salto con gli sci (LH individuale uomini). Prosegue anche il girone di curling femminile, con l'Italia impegnata oggi contro Cina e Svezia.