Olimpiadi invernali Milano Cortina, il programma delle gare di oggimilano-cortina
Le Olimpiadi Invernali 2026 giungono a metà percorso. Sabato sull'asse Milano-Anterselva, tra i 1500m maschili di short track (con Sighel e Nadalini) e la sprint femminile di biathlon (con Vittozzi e Wierer). In programma anche il gigante maschile, mentre proseguono i round robin di curling e hockey
È il giorno del "giro di boa" alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Un sabato di metà Giochi Olimpici, con l'Italia che punta forte su biathlon e short track. Ad Anterselva è in programma la sprint femminile che vedrà protagonista Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. A Milano, invece, spazio ai 1500m maschili con Pietro Sighel e Thomas Nadalini. Nello sci alpino iniziano le discipline tecniche, con il gigante maschile a Bormio nel "duello" tra Marco Odermatt e il resto della concorrenza. Si assegnano medaglie anche nel freestyle (parallelo gobbe donne), nello sci di fondo (staffetta donne), nel pattinaggio di velocità (500m donne), nello skeleton (donne) e nel salto con gli sci (LH individuale uomini). Prosegue anche il girone di curling femminile, con l'Italia impegnata oggi contro Cina e Svezia.
Milano-Cortina, il programma di sabato 14 febbraio
- ore 9.05 - CURLING (donne, round robin): ITALIA-Cina, Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Giappone
- ore 10 - SCI ALPINO: Slalom gigante uomini (manche 1)
- ore 10.30 - SCI ACROBATICO: Parallelo gobbe donne
- ore 12 - SCI DI FONDO: Staffetta 4x7,5km donne
- ore 12.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): Svezia-Slovacchia
- ore 12.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): Germania-Lettonia
- ore 13.30 - SCI ALPINO: Slalom gigante uomini (manche 2)
- ore 14.05 - CURLING (uomini, round robin): Rep. Ceca-Gran Bretagna, Svezia-Cina, Svizzera-Canada, Germania-Stati Uniti
- ore 14.45 - BIATHLON: Sprint 7,5km donne
- ore 16 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': Inseguimento a squadre donne (quarti di finale)
- ore 16.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, quarti): Canada-Germania
- ore 17.00 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': 500m uomini
- ore 18.00 - SKELETON: Donne (batteria 3)
- ore 18.45 - SALTO CON GLI SCI: Individuale LH uomini (1° turno)
- ore 19.05 - CURLING (donne, round robin): Canada-Svizzera, Giappone-Stati Uniti, Corea del Sud-Danimarca, ITALIA-Svezia
- ore 19.30 - SCI ACROBATICO: Freeski big air donne (qualificazioni)
- ore 19.35 - SKELETON: Donne (batteria finale)
- ore 19.57 - SALTO CON GLI SCI: Individuale LH uomini (turno finale)
- ore 20.15 - SHORT TRACK: 1500m uomini (quarti di finale)
- ore 21.01 - SHORT TRACK: 1000m donne (batterie)
- ore 21.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): Stati Uniti-Danimarca
- ore 21.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, quarti): Finlandia-Svizzera
- ore 21.49 - SHORT TRACK: 1500m uomini (semifinali)
- ore 22.05 - SHORT TRACK: staffetta 3000m donne (semifinali)
- ore 22.35 - SHORT TRACK: 1500m uomini (finali)