Lindsey Vonn è tornata in America. Dopo essere stata sottoposta a quattro interventi chirurgici alla gamba sinistra a seguito della caduta durante la discesa femminile di Cortina di domenica 8 febbraio, la sciatrice americana ha voluto annunciare il suo ritorno a casa con un video sui social: "La mia gamba è ancora a pezzi... ma finalmente sono a casa! Terapia intensiva, ambulanza, aereo, ambulanza, ospedale negli US. Sono grata a tutto il personale medico che mi ha aiutata a tornare a casa e non vedo l'ora che arrivi il prossimo intervento, quando potrò rimuovere l'X-fix dalla gamba e riuscirò a muovermi di più. Il mio infortunio è stato molto più grave di una semplice frattura. Sto ancora cercando di metabolizzare l'accaduto, cosa comporterà e la strada che mi aspetta... ma vi darò più dettagli nei prossimi giorni. Come sempre, grazie per il vostro amore e supporto".