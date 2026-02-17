Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Vai allo speciale Olimpiadi Invernali 2026
Arrow-link
Arrow-link

Lindsey Vonn torna negli USA: "La mia gamba è a pezzi ma sono a casa"

Olimpiadi

Ad annunciare il suo ritorno negli Stati Uniti è stata la stessa Lindsey Vonn con un video sui social: "La mia gamba è ancora a pezzi... ma finalmente sono a casa! Grazie per il vostro amore e supporto", ha scritto

RISULTATI E NEWS LIVE - CALENDARIO - MEDAGLIERE

Lindsey Vonn è tornata in America. Dopo essere stata sottoposta a quattro interventi chirurgici alla gamba sinistra a seguito della caduta durante la discesa femminile di Cortina di domenica 8 febbraio, la sciatrice americana ha voluto annunciare il suo ritorno a casa con un video sui social: "La mia gamba è ancora a pezzi... ma finalmente sono a casa! Terapia intensiva, ambulanza, aereo, ambulanza, ospedale negli US. Sono grata a tutto il personale medico che mi ha aiutata a tornare a casa e non vedo l'ora che arrivi il prossimo intervento, quando potrò rimuovere l'X-fix dalla gamba e riuscirò a muovermi di più. Il mio infortunio è stato molto più grave di una semplice frattura. Sto ancora cercando di metabolizzare l'accaduto, cosa comporterà e la strada che mi aspetta... ma vi darò più dettagli nei prossimi giorni. Come sempre, grazie per il vostro amore e supporto". 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Olimpiadi: Altre Notizie

Olimpiadi, il programma di mercoledì 18 febbraio

milano-cortina

Quindicesimo giorno di gara a Milano-Cortina. Grandi ambizioni di medaglia per l'Italia nello...

Curling uomini, l'Italia batte gli USA!

live MILANO-CORTINA

Italia oro nell'inseguimento uomini pattinaggio velocità, battuti gli USA in finale, è la 24^...

Milano-Cortina, i risultati di oggi degli italiani

Olimpiadi

Italia oro nell'inseguimento pattinaggio velocità! Azzurri invece lontani nella staffetta...

I medagliati olimpici al Quirinale l'8 aprile

milano-cortina

Il Presidente Mattarella ha invitato i medagliati olimpici e paralimpici di Milano-Cortina al...

Ipotesi Trump a Milano per finale hockey Usa

milano-cortina

Il Presidente degli Stati Uniti potrebbe assistere dal vivo a Milano all'eventuale finale di...
VAI ALLA SEZIONE

OLIMPIADI: ALTRE NEWS