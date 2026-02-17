Il Presidente Mattarella ha invitato i medagliati olimpici e paralimpici di Milano-Cortina al Quirinale mercoledì 8 aprile, alle ore 16.30. Un invito esteso anche agli atleti che hanno chiuso le gare al 4° posto, come accaduto dopo Parigi 2024. Nell'occasione verranno restituite le bandiere dagli alfieri olimpici e paralimpici

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato al Palazzo del Quirinale i medagliati olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026 mercoledì 8 aprile alle ore 16.30. In quell’occasione verranno restituite le bandiere dagli Alfieri olimpici e paralimpici. Come già accaduto in occasione di Parigi 2024, il Capo dello Stato ha informato il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio ed il Presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis di aver esteso l’invito anche alle atlete ed agli atleti classificatisi al quarto posto. Attualmente l'Italia ha conquistato 23 medaglie a Milano-Cortina, la migliore spedizione azzurra di sempre ai Giochi Olimpici Invernali. Durante le 24 ore trascore a Cortina, Mattarella ha visto da vicino tre ori conquistati dall'Italia: i due del doppio di slittino (Voetter/Oberhofer al femminile e Rieder/Kainzwaldner al maschile) e quello di Federica Brignone nel superG. "Vorrei dire al presidente Buonfiglio che tutto posso fare tranne che appropriazione indebita - aveva scherzato il Capo dello Stato nella visita a Casa Italia a Cortina - Le medaglie di questi giorni sono degli atleti e non dovute alla mia presenza. Sono stato fortunato io a essere qui in questi giorni in cui hanno conquistato tante medaglie. Sperando che continui…".