Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Vai allo speciale Olimpiadi Invernali 2026
Arrow-link
Arrow-link

Mattarella riceverà gli atleti italiani medagliati alle Olimpiadi l'8 aprile

milano-cortina

Il Presidente Mattarella ha invitato i medagliati olimpici e paralimpici di Milano-Cortina al Quirinale mercoledì 8 aprile, alle ore 16.30. Un invito esteso anche agli atleti che hanno chiuso le gare al 4° posto, come accaduto dopo Parigi 2024. Nell'occasione verranno restituite le bandiere dagli alfieri olimpici e paralimpici

RISULTATI E NEWS LIVE - CALENDARIO - MEDAGLIERE

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato al Palazzo del Quirinale i medagliati olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026 mercoledì 8 aprile alle ore 16.30. In quell’occasione verranno restituite le bandiere dagli Alfieri olimpici e paralimpici. Come già accaduto in occasione di Parigi 2024, il Capo dello Stato ha informato il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio ed il Presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis di aver esteso l’invito anche alle atlete ed agli atleti classificatisi al quarto posto. Attualmente l'Italia ha conquistato 23 medaglie a Milano-Cortina, la migliore spedizione azzurra di sempre ai Giochi Olimpici Invernali. Durante le 24 ore trascore a Cortina, Mattarella ha visto da vicino tre ori conquistati dall'Italia: i due del doppio di slittino (Voetter/Oberhofer al femminile e Rieder/Kainzwaldner al maschile) e quello di Federica Brignone nel superG.  "Vorrei dire al presidente Buonfiglio che tutto posso fare tranne che appropriazione indebita - aveva scherzato il Capo dello Stato nella visita a Casa Italia a Cortina - Le medaglie di questi giorni sono degli atleti e non dovute alla mia presenza. Sono stato fortunato io a essere qui in questi giorni in cui hanno conquistato tante medaglie. Sperando che continui…".

Leggi anche

L'Italia sale a 23! Tutte le medaglie azzurre

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Olimpiadi: Altre Notizie

Hockey, alle 12.10 il play-off Italia-Svizzera

live Olimpiadi

Le speranze azzurre oggi sono riposte nelle staffette maschili, quella del biathlon e quella del...

Freeski Big Air, Flora Tabanelli è bronzo!

milano-cortina

Flora Tabanelli bronzo nel big air freeski a tre mesi dalla lesione al crociato. Conti-Macii...

Milano-Cortina, i risultati degli italiani oggi

Olimpiadi

Bronzo Flora Tabanelli nel freeski big air. Sighel ai quarti nei 500 metri con il brivido:...

Olimpiadi, il programma di martedì 17 febbraio

milano-cortina

L'Italia punta sugli uomini nel martedì olimpico con l'inseguimento di pattinaggio di velocità...

Vonn dimessa dall’ospedale: è tornata negli Usa

milano-cortina

Dopo la caduta nella discesa libera olimpica di Cortina e quattro interventi chirurgici alla...
VAI ALLA SEZIONE

OLIMPIADI: ALTRE NEWS