Nella combinata nordica gli italiani sono lontani dalle posizioni di vertice dopo il salto sul trampolino lungo: il migliore è Aaron Kostner, 27esimo, che partirà con 2'37'' di ritardo dal giapponese Yamamoto nel segmento di fondo. Speranze di medaglia per gli azzurri nella staffetta di biathlon e nell'inseguimento di pattinaggio di velocità

