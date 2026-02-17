Offerte Sky
Olimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati degli italiani

Olimpiadi

Nella combinata nordica gli italiani sono lontani dalle posizioni di vertice dopo il salto sul trampolino lungo: il migliore è Aaron Kostner, 27esimo, che partirà con 2'37'' di ritardo dal giapponese Yamamoto nel segmento di fondo. Speranze di medaglia per gli azzurri nella staffetta di biathlon e nell'inseguimento di pattinaggio di velocità

RISULTATI E NEWS LIVE - CALENDARIO - MEDAGLIERE

  • Combinata nordica: azzurri lontani dalle posizioni di vertice dopo il salto sul trampolino lungo. Il migliore è Aaron Kostner, 27esimo, che partirà con 2'37'' di ritardo dal leader nel segmento di fondo. 28esimo Samuel Costa (+2'56''), 31esimo Alessandro Pittin (+3'11'')

Hockey, alle 12.10 il play-off Italia-Svizzera

live Olimpiadi

Le speranze azzurre oggi sono riposte nelle staffette maschili, quella del biathlon e quella del...

Freeski Big Air, Flora Tabanelli è bronzo!

milano-cortina

Flora Tabanelli bronzo nel big air freeski a tre mesi dalla lesione al crociato. Conti-Macii...

Milano-Cortina, i risultati degli italiani oggi

Olimpiadi

Bronzo Flora Tabanelli nel freeski big air. Sighel ai quarti nei 500 metri con il brivido:...

Olimpiadi, il programma di martedì 17 febbraio

milano-cortina

L'Italia punta sugli uomini nel martedì olimpico con l'inseguimento di pattinaggio di velocità...

Vonn dimessa dall’ospedale: è tornata negli Usa

milano-cortina

Dopo la caduta nella discesa libera olimpica di Cortina e quattro interventi chirurgici alla...
