Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera' Donald Trump potrebbe assistere all'eventuale finale degli Stati Uniti nel torneo di hockey su ghiaccio maschile, alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il match è in programma all'Arena Santa Giulia di Milano domenica 22 febbraio alle 14.30. Il Presidente degli Stati Uniti deve attendere l'esito della semifinale di venerdì, quando gli Usa sfideranno la vincente di Svezia-Lettonia. Trump arriverebbe in Italia a bordo dell'Air Force One (a Malpensa o Linate) nella giornata di domenica per assistere all'incontro e poi trasferirsi all'Arena di Verona per la cerimonia di chiusura dell'Olimpiade invernale 2026. In quella di inaugurazione era presente il vice di Trump, J.D. Vance (con lui il Segretario di Stato Marco Rubio). Vance e famiglia si erano intrattenuti per alcuni giorni in Italia. Ma non sarà così (eventualmente) per il Presidente, che non ha in previsione pranzi o incontri e a quanto pare nemmeno pernottamenti. A Milano Prefettura e Questura hanno già iniziato a ipotizzare la macchina di sicurezza. Un meccanismo già collaudato in altre occasioni durante le settimane olimpiche. Ovviamente oltre al dispiegamento delle Forze dell'Ordine, ci sarebbe un ingente dispositivo di scorta personale di Trump (per Vance erano stati impegnati 45 mezzi di accompagnamento).