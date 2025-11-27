Rinnovate ambizioni di medaglia per l'Italia nel day-15 delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La spedizione azzurra punta forte soprattutto sullo short track, con due gare da potenziale podio: la staffetta femminile e i 500m uomini. Il quartetto azzurro (Fontana, Confortola, Betti e Arianna Sighel) è in finale A e sfiderà Corea, Canada e Paesi Bassi per le medaglie. Si partirà dai quarti, invece, nei 500m: ancora in corsa Pietro Sighel, Thomas Nadalini e Lorenzo Previtali. Una giornata che inizierà con l'ultima gara dello sci alpino, lo slalom femminile. Mikaela Shiffrin favorita d'obbligo, ma attenzione a Lara Della Mea che parte tra le outsider e punta a riscattarsi dopo il quarto posto in gigante. A Tesero, invece, giornata dedicata alle sprint in tecnica libera a squadre: l'Italia punta alla medaglia al maschile, cercando il bis dopo la staffetta. Attenzione, infine, alla staffetta femminile di biathlon "guidata" da Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer.

