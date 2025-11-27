Olimpiadi invernali Milano Cortina, il programma delle gare di oggimilano-cortina
Quindicesimo giorno di gara a Milano-Cortina. Grandi ambizioni di medaglia per l'Italia nello short track con la finale della staffetta femminile (Fontana a caccia della 14esima medaglia olimpica) e le fasi finali dei 500m uomini (con 3 azzurri). Speranze di podio anche nello sci di fondo (sprint tecnica libera a squadre) e nel biathlon (staffetta femminile), mentre Lara Della Mea parte tra le outsider nello slalom femminile
Rinnovate ambizioni di medaglia per l'Italia nel day-15 delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La spedizione azzurra punta forte soprattutto sullo short track, con due gare da potenziale podio: la staffetta femminile e i 500m uomini. Il quartetto azzurro (Fontana, Confortola, Betti e Arianna Sighel) è in finale A e sfiderà Corea, Canada e Paesi Bassi per le medaglie. Si partirà dai quarti, invece, nei 500m: ancora in corsa Pietro Sighel, Thomas Nadalini e Lorenzo Previtali. Una giornata che inizierà con l'ultima gara dello sci alpino, lo slalom femminile. Mikaela Shiffrin favorita d'obbligo, ma attenzione a Lara Della Mea che parte tra le outsider e punta a riscattarsi dopo il quarto posto in gigante. A Tesero, invece, giornata dedicata alle sprint in tecnica libera a squadre: l'Italia punta alla medaglia al maschile, cercando il bis dopo la staffetta. Attenzione, infine, alla staffetta femminile di biathlon "guidata" da Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer.
- ore 9.05 - CURLING (donne, round robin): Cina-Danimarca, Stati Uniti-Gran Bretagna, Svezia-Corea
- ore 9.45 - SCI DI FONDO: Sprint tecnica libera a squadre donne (qualificazioni)
- ore 10 - SCI ALPINO: Slalom donne (manche 1)
- ore 10 - SCI ACROBATICO: Salti donne (qualificazione 1)
- ore 10.15 - SCI DI FONDO: Sprint tecnica libera a squadre uomini (qualificazioni)
- ore 10.45 - SCI ACROBATICO: Salti donne (qualificazione 2)
- ore 11.20- SNOWBOARD: Slopestyle uomini
- ore 11.45 - SCI DI FONDO: Sprint tecnica libera a squadre donne (finali)
- ore 12.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, quarti di finale): Slovacchia-Germania
- ore 12.15 - SCI DI FONDO: Sprint tecnica libera a squadre uomini (finali)
- ore 13 - SCI ACROBATICO: Salti donne (finali)
- ore 13.30 - SCI ALPINO: Slalom donne (manche 2)
- ore 14.05 - CURLING (uomini, round robin): ITALIA-Canada, Cina-Rep. Ceca, Norvegia-Svizzera, Stati Uniti-Gran Bretagna
- ore 14.30 - SNOWBOARD: Slopestyle donne
- ore 14.45 - BIATHLON: Staffetta 4x6km donne
- ore 16.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, quarti di finale): Canada-Rep. Ceca
- ore 18.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, quarti di finale): Finlandia-Svizzera
- ore 19.05 - CURLING (donne, round robin): Gran Bretagna-Giappone, Svizzera-Danimarca, Canada-ITALIA, Cina-Svezia
- ore 20.15 - SHORT TRACK: 500m uomini (quarti)
- ore 20.44 - SHORT TRACK: 500m uomini (semifinali)
- ore 20.51 - SHORT TRACK: staffetta 3000m donne (finali)
- ore 21.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, quarti di finale): Stati Uniti-Svezia/Lettonia
- ore 21.27 - SHORT TRACK: 500m uomini (finali)