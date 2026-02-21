Pellegrino influenzato, niente 50 km sci di fondo

Penultimo giorno a Milano-Cortina, Federico Pellegrino influenzato non gareggerà nella 50 km sci di fondo. Alle 10.00 lo skicross con l'azzurro Deromedis in lotta per una medaglia. Verso ora di pranzo lo sci alpinismo con la coppia Boscacci-De Silvestro, poi la mass start femminile di biathlon con Vittozzi e Wierer. Nel pattinaggio velocità occhi puntati sulle mass start di Giovannini e Lollobrigida. Qui i risultati e le news live
Milano-Cortina, risultati e news di oggi
- Oro, argento e bronzo: il podio di Franco Bragagna
- Federico Pellegrino, niente 50 km per influenza
- Il programma delle gare di oggi
- Arianna Fontana: "Giochi 2030? 4 anni sono tanti, vedremo"
- Short track, staffetta azzurri di bronzo nei 5000
- Buonfiglio a Sky: "Roma 2040? Decidiamo passo dopo passo"
- Coventry (Cio): "Questi Giochi hanno ispirato il mondo"
- Biathlon, malore per Giacomel: escluse complicazioni. Le news
- Arianna Fontana l'atleta azzurra più medagliata di sempre
- Vittozzi e Ghiotto portabandiera nella cerimonia di chiusura
- Cerimonia di chiusura a Verona: come sarà e gli ospiti
- Miglior medagliere azzurro nella storia
- Il MEDAGLIERE
- Il calendario e tutti i risultati
Staffetta maschile bronzo nello short track: "Siamo un'orchestra"
"La nostra staffetta è un'orchestra, suona bene se tutti i violini suonano la stessa sinfonia". Parla così Thomas Nadalini, bronzo nella staffetta maschile di short track insieme a Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli. "A livello di staffetta abbiamo avuto una crescita gigantesca - spiega Nadalini - Tutto lo staff non ci ha fatto mancare nulla". Cassinelli aggiunge: "Abbiamo lottato con tutte le forze, sono felicissimo. La mia ultima Olimpiade? Per ora festeggio, poi ci penso. Io sono ormai un dinosauro e i ragazzi sono fortissimi"
Arianna Fontana: "2030? 4 anni sono tanti, vedremo"
Ai microfoni di Sky Sport Arianna Fontana traccia un bilancio della sua Olimpiade, tra medaglie (un oro e due argenti) e il quinto posto nei 1500 metri di ieri, ottenuto dopo una caduta nelle eliminazioni: "L'obiettivo era centrare tutte le finali, prima non mi era mai riuscito. Sono contenta e orgogliosa di questa Olimpiade. Il giro di pista alla fine è stato qualcosa di unico che porterò per sempre nel cuore". Fontana non esclude la partecipazione ai Giochi Olimpici 2030: "Quattro anni sono tanti. Sono ancora qui, sono migliorata e sto andando più veloce di sempre. Vedremo"
Oro, argento e bronzo: il podio di Franco Bragagna
Il podcast esclusivo di Sky Sport con l'analisi dell'ultima giornata olimpica e la presentazione di quella che sta per iniziare attraverso l'inconfondibile voce di chi lo sport lo vive e lo racconta da una vita: Franco Bragagna. Dalla riflessione sul regolamento dello short track al biathlon, con il malore di Tommaso Giacomel che lo ha escluso dalla lotta per una medaglia. Per finire con le occasioni di medaglie azzurre nel penultimo giorno di Olimpiade
Pellegrino influenzato, niente 50 km sci di fondo
Federico Pellegrino, vittima di uno stato influenzale, non prenderà parte oggi alla 50 km maschile di fondo in programma a lago di tesero
Buongiorno da Milano-Cortina
Buongiorno da Milano-Cortina! Penultimo giorno di gare, poi domani la grande chiusura con la Cerimonia all'Arena di Verona. Qui tutti i risultati e le news live. Buona Olimpiade!