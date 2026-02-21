Pellegrino influenzato, niente 50 km sci di fondo

Ai microfoni di Sky Sport Arianna Fontana traccia un bilancio della sua Olimpiade, tra medaglie (un oro e due argenti) e il quinto posto nei 1500 metri di ieri, ottenuto dopo una caduta nelle eliminazioni: "L'obiettivo era centrare tutte le finali, prima non mi era mai riuscito. Sono contenta e orgogliosa di questa Olimpiade. Il giro di pista alla fine è stato qualcosa di unico che porterò per sempre nel cuore". Fontana non esclude la partecipazione ai Giochi Olimpici 2030: "Quattro anni sono tanti. Sono ancora qui, sono migliorata e sto andando più veloce di sempre. Vedremo"