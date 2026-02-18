Milano-Cortina, i risultati di oggi degli italiani

Mercoledì 18 febbraio, i risultati degli italiani: sci di fondo, le due Nazionali azzurre (maschile e femminile) qualificate alla finale della Team Sprint. 15^ Dalla Mea dopo la prima manche nello slalom.
- Sci di fondo. Caterina Ganz e Iris De Martin Pinter si qualificano alla finale della Team Sprint donne con il nono tempo
- Si qualificano anche gli azzurri alla finale della Team Sprint maschile, grazie a Elia Barp e Federico Pellegrino. Ottimo il terzo tempo della coppia azzurra.
- Slalom femminile, dopo la prima manche 15° tempo per Lara Della Mea, 23° per Martina Peterlini. Fuori la terza azzurra, Anna Trocker.