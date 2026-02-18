È arrivato al traguardo assieme alle atlete della team sprint di fondo, ma per lui non ci sono state medaglie. Solo tante coccole. È successo anche questo a Milano-Cortina, quando improvvisamente un cane lupo , un po’ spaesato ma anche divertito, si è ritrovato nei pressi del traguardo, sulle nevi. E vedendo arrivare le atlete non ha resistito alla tentazione di seguirle nel tratto finale per tagliarlo insieme a loro.

"Al lupo al lupo!". Ma era un cane (lupo)

Erano in corso le qualifiche della staffetta sprint femminile di fondo, ultima gara a squadre di sci nordico dei Giochi, in val di Fiemme, quando il cane lupo si è palesato. “La notizia che è arrivata in sala giuria è stata che c'era un lupo in pista. E questo ci ha fatto sobbalzare tutti”, ha raccontato Giovanni Plano, responsabile delle operazioni olimpiche trentine, l'event general manager varesino che supervisiona anche quello che succede ai trampolini di Predazzo. L'allarme è rientrato quasi subito, perché il lupo si è rivelato essere un cane, di un residente che stava passeggiando e al quale è scappato. Preso in consegna dagli organizzatori, dopo qualche annusata in giro e tante coccole ricevute, è stato restituito al proprietario. Che ora potrà raccontare di avere un cane che ha preso parte a una gara delle Olimpiadi.