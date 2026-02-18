Offerte Sky
Team sprint di sci di fondo, un cane lupo irrompe durante le Olimpiadi. Video

milano-cortina

È successo anche questo, a Milano-Cortina: un cane lupo è entrato sulle piste all’arrivo della team sprint di sci di fondo. Alla fine, un po’ spaesato, ha tagliato il traguardo anche lui, diventando uno dei “protagonisti” involontari di queste Olimpiadi

MILANO-CORTINA: RISULTATI E NEWS LIVE - SLALOM DONNE LIVE

È arrivato al traguardo assieme alle atlete della team sprint di fondo, ma per lui non ci sono state medaglie. Solo tante coccole. È successo anche questo a Milano-Cortina, quando improvvisamente un cane lupo, un po’ spaesato ma anche divertito, si è ritrovato nei pressi del traguardo, sulle nevi. E vedendo arrivare le atlete non ha resistito alla tentazione di seguirle nel tratto finale per tagliarlo insieme a loro.

"Al lupo al lupo!". Ma era un cane (lupo)

Erano in corso le qualifiche della staffetta sprint femminile di fondo, ultima gara a squadre di sci nordico dei Giochi, in val di Fiemme, quando il cane lupo si è palesato. “La notizia che è arrivata in sala giuria è stata che c'era un lupo in pista. E questo ci ha fatto sobbalzare tutti”, ha raccontato Giovanni Plano, responsabile delle operazioni olimpiche trentine, l'event general manager varesino che supervisiona anche quello che succede ai trampolini di Predazzo. L'allarme è rientrato quasi subito, perché il lupo si è rivelato essere un cane, di un residente che stava passeggiando e al quale è scappato. Preso in consegna dagli organizzatori, dopo qualche annusata in giro e tante coccole ricevute, è stato restituito al proprietario. Che ora potrà raccontare di avere un cane che ha preso parte a una gara delle Olimpiadi.

2261724516
2261724516 - ©Getty

