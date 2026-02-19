Offerte Sky
Olimpiadi invernali, Eileen Gu e la risata al giornalista: "Ori persi? È ridicolo"

Olimpiadi

Eileen Gu ha risposto con una risata a un giornalista che le aveva chiesto se i due argenti conquistati alle Olimpiadi di Milano-Cortina fossero da considerare come due ori persi: "Ogni medaglia è difficile da ottenere allo stesso modo per me. Questa visione delle due medaglie perse, a dire la verità, penso sia una prospettiva ridicola", ha spiegato la superstar cinese

MILANO-CORTINA: RISULTATI E NEWS LIVE - MEDAGLIERE - CALENDARIO

Eileen Gu sta scrivendo la storia dello sci freestyle e non intende fermarsi. Con le due medaglie d'argento (secondo posto nella specialità Big air e nello Slopestyle) vinte a Milano-Cortina, la 22enne ha conquistato la sua quinta medaglia olimpica (considerando anche le tre ottenute a Pechino 2022) ed è diventata la donna più medagliata nella storia olimpica della disciplina. Nel corso della conferenza stampa, la campionessa cinese ha risposto con una risata a un giornalista che le ha chiesto (domanda leggitima) se questi due argenti fossero due ori persi: "Sono la sciatrice freestyle più medagliata della storia. E già questa penso sia una risposta. Vincere una medaglia alle Olimpiadi - ha spiegato Gu - è una cosa che ti cambia la vita. Farlo cinque volte è ancora più difficile. Ogni medaglia è difficile da ottenere allo stesso modo per me. Questa visione delle due medaglie perse, a dire la verità, penso sia una prospettiva ridicola. Sto facendo cose che non sono mai state fatte prima. Penso che questo sia più che sufficiente, ma grazie". 

