Olimpiadi Milano Cortina, la cerimonia di chiusura in diretta all'Arena di Verona
Nel suggestivo scenario dell'Arena di Verona la Cerimonia di chiusura dei XXV Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. Il tema delo show è "Beauty in action". Qui il racconto minuto per minuto dell'atto finale dell'Olimpiade italiana
Emozionante lo spettacolo dell'ingresso degli atleti
Continua la sfilata degli atleti, sulle note di grandi successi italiani del passato (da Caterina Caselli a Gianni Morandi, ai Ricchi e Poveri): selfie a raffica!
In Arena entrano le atlete e gli atleti
Le atlete e gli atleti entrano nell'Arena tutti insieme, una festosa rappresentazione di amicizia e concordia tra le diverse nazionalità. Due artisti si uniscono ai Calibro 35 sul palco: Margherita Vicario e Davide Shorty.
Ecco i portabandiera dell'Italia
Con Davide Ghiotto e Lisa Vittozzi sfila la bandiera dell'Italia, ultima della serie.
Continua la sfilata delle bandiere
Le delegazioni continuano a entrare in Arena, tanti sorrisi. La Francia sfila per penultima, ospiterà i Giochi 2030
Sfilano le bandiere con colonne sonore doc
In testa quella della Grecia, poi le altre che seguono l'ordine alfabetico. Entrano sulle note di un tributo alla tradizione della musica per cinema italiana: Ennio Morricone, Nino Rota, Stelvio Cipriani, Luis Bacalov, reinterpretati dai Calibro 35, gruppo musicale strumentale italiano.
Verona città olimpica
La Fiamma brucia e l’Arena di Verona è diventata ufficialmente Verona Olympic Arena. Sugli schermi riecheggia il motto Olimpico: Citius, Altius, Fortius – Communiter. Ora tutto è pronto per fare entrare le atlete e gli atleti
Fiamma preziosa
La Fiamma olimpica, giunta a Verona il 18 gennaio, è contenuta in una preziosa goccia di vetro di Murano, realizzata da Lino Tagliapietra, il più grande maestro vetraio vivente della tradizione lagunare.
Entra la fiamma olimpica
Entra in Arena la fiamma olimpica, che ha bruciato nel cielo di Milano e Cortina dal 6 febbraio a stasera. Viene portata dal quartetto che alle Olimpiadi del 1994 vinse la staffetta di fondo per l'Italia: Maurilio De Zolt, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta e Silvio Fauner
In tribuna Coventry e Meloni
In tribuna all'Arena anche il presidente CIO Kirsty Coventry e la premier Giorgia Meloni
L'Inno Nazionale
L’inno viene eseguito dal Coro della Fondazione Arena di Verona che si esibisce nel Teatro Filarmonico, seconda location di questa Cerimonia, insieme a Paolo Fresu dall’Arena.
I Carabinieri issano la bandiera
Le bandiere dell'Italia e del CIO vengono ricevute e issate dal Picchetto d’Onore dell’Arma dei Carabinieri.
I medagliati azzurri
Entrano in Arena, applauditissimi, alcuni dei protagonisti delle 30 splendide medaglie vinte dall'Italia. C'è anche Arianna Fontana.
La bandiera entra in scena
La bandiera italiana viene portata in scena da persone comuni che provengono dai territori Olimpici, e sono profondamente legati alle loro comunità, per l’impegno nel volontariato, nello sport e nell’organizzazione dei Giochi, o per averne incarnato nel tempo i valori.
Facce d'Italia
E' il momento di scoprire le "Facce d'Italia". Grazie all’intervento artistico di un grande fotografo italiano, Marco Delogu, troviamo persone comuni, uomini, donne, giovani, anziani, al centro dell’orgoglio di essere italiani. La prima ad apparire è l’artista Giosetta Fioroni. I giganteschi ritratti diventano una scenografia
Al Teatro Filarmonico di Verona
E’ il momento di andare a scoprire, accompagnati da Rigoletto e da una guida di eccezione, l’attrice Benedetta Porcaroli, un altro palcoscenico: quello del Teatro Filarmonico di Verona. Sul palco scopriamo che sta suonando l’Orchestra della Fondazione Arena.
Arrivano le atlete e gli atleti
E' un grande e sfarzoso omaggio alla lirica italiana quello che va in scena all'Arena. Ma arriva il momento dell'interazione con lo sport e con l'Olimpiade. I grandi personaggi dell’Opera raggiungono Piazza Bra per andare incontro alle atlete e agli atleti, che, tutti insieme, entreranno in Arena. Davanti a loro, le bandiere delle Delegazioni partecipanti
Spazio alla musica!
Sulle note de La traviata, tra i personaggi della scena, le camelie - danzatrici - lumières, donne chandelier e orchestra, inizia al centro dell’Arena una coreografia festosa e coinvolgente sulle note di “Libiamo ne’ lieti calici” eseguito dal tenore Vincenzo Costanzo e la soprano Carolina Lopez Moreno
Nel cuore dell'Arena
Nel cuore dell’Arena incontriamo il magico mondo dell’Opera e i suoi grandi personaggi-icona: Rigoletto, Figaro, Aida, Madama Butterfly.
I numeri della cerimonia di chiusura
Tutti i numeri della cerimona di chiusura:
- 440 Performer, cantanti, musicisti e danzatori in scena
- 400 Staff tecnico
- 2.000 metri quadri di palco
- 800 metri quadri di LED
- 1.500 corpi illuminanti
Grandi personaggi all'Opera!
C’è Violetta, protagonista de La traviata, e il tenore che interpreta Alfredo; ma anche presenze imprevedibili: Deborah Compagnoni, con sci e abito da sera, Achille Lauro, in un elegantissimo frac, lo chef pluristellato Davide Oldani; il musicista rock Manuel Agnellie Damiano Tommasi.
Inizia la cerimonia
Ad aprire la cerimonia c’è un vero e proprio short-film, della durata di 14’, che ci porta dietro le quinte della prima de “La Traviata”, una delle più note opere liriche. copriamo Alfredo e Violetta, interpreti de La traviata, per poi addentrarci nelle viscere dell’Arena, dove si custodisce la memoria di tutti gli spettacoli che si sono succeduti in un secolo di attività.
Atlete e atleti al centro di una festa condivisa
La cerimona conclusiva di Milano-Cortina metterà al centro della scena i veri protagonisti dei Giochi: le atlete e gli atleti saranno testimoni di una grande festa condivisa. Per ricordare il loro coraggio, la fatica, l’orgoglio di riuscire a superare ogni volta i propri limiti.
Cerimonia di chiusura immersiva, artistica, ambientale
Secondo gli organizzatori, la cerimona di chiusura sarà un’esperienza immersiva che uscirà dai confini dell’Arena di Verona con lo scopo di celebrarere la musica, l’opera lirica, le arti e l’immaginario italiano, valorizzando l’identità di Verona e del Veneto. Con una particolare attenzione ai temi della tutela dell’ambiente, per sottolineare la stretta connessione tra montagna e pianura.
Sta per iniziare la Cerimonia di chiusura
Tutto pronto, inizia la Cerimonia di chiusura di Milano-Cortina
"Un tributo alla bellezza dell’Italia"
L'essenza della cerimonia di chiusura di Milano-Cortina 2026 nelle parole di Alfredo Accatino, direttore artistico, e Adriano Martella, direttore creativo: "Un tributo alla bellezza dell’Italia, di Verona, dei territori, nei primi Giochi Olimpici Invernali diffusi della storia. Un omaggio alla bellezza dell’Opera e delle Arti. Alla bellezza della natura. Alla bellezza del gesto atletico. Questa Cerimonia, creata nel segno del dinamismo, racconta un’avventura straordinaria che rimarrà nel cuore di tutti. Uno spettacolo in cui l’Italia diventa palcoscenico. Perché, in Italia, la bellezza non sta mai ferma. Da migliaia di anni".
L'arrivo della delegazione azzurra all'Arena di Verona
Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto i portabandiera azzurri
Questi i due azzurri che porteranno il tricolore nella Cerimonia di chiusura. Il Coni ha motivato la scelta così:"Lisa Vittozzi, protagonista di un’Olimpiade di altissimo livello coronata con il primo oro olimpico individuale nella storia del biathlon italiano (nell’inseguimento) e l’argento nella staffetta mista, si è confermata, con talento e determinazione, tra le grandi interpreti internazionali della disciplina, simbolo di resilienza dopo l’infortunio che le ha fatto saltare l’intera stagione 2024/2025. Accanto a lei sfilerà Davide Ghiotto, eccellenza del pattinaggio di velocità e punto fermo del terzetto tricolore che ha conquistato un altro storico oro nell’inseguimento a squadre. Il vicentino, insieme ad Andrea Giovannini e Michele Malfatti, è stato capace di riportare l’Italia nell’olimpo della specialità, 20 anni dopo l’ultima impresa casalinga a Torino 2006.
I protagonisti attesi e le anticipazioni sulla Cerimonia
Il tema della cerimonia sarà "Beauty in Action", un tributo alla bellezza in movimento in tutte le sue forme. Tra i protagonisti attesi ci sono Roberto Bolle, Gabry Ponte, Achille Lauro, Benedetta Porcaroli e i Major Lazer. Tutto quello che c'è da sapere
Accatino: "La Cerimonia di Chiusura sarà magica, l'Arena di Verona come un'astronave"
Alfredo Accatino, direttore artistico delle cerimonie olimpiche e presidente di Filmmaster, a Sky Sport 24 anticipa quella che sarà la Cerimonia di Chiusura ai Giochi di Milano-Cortina: "Sarà un momento magico, l'Arena diventerà un’astronave in un evento che celebrerà la storia e la bellezza del nostro Paese. C'è tanta emozione, anche per quelle che saranno le Paralimpiadi"
L'attesa per la Cerimonia di chiusura sulla pagina Instagram del Cio
Malagò: "Abbiamo ricevuto la standing ovation dal Cio"
Il presidente di Fondazione Milano Cortina nella conferenza che ha tracciato un bilancio sui Giochi Invernali: "Abbiamo ricevuto una standing ovation dal Cio, non c'è mai stata nella storia delle sessioni e questo vuol dire molto. Sono orgoglioso di chi ha lavorato a queste Olimpiadi. Non sentiamo neanche la stanchezza di queste giornate, perché quando le cose vanno bene tutto passa in secondo piano". Guarda il VIDEO
Azzurri mai così bene nella storia
Milano-Cortina 2026 è con 30 medaglie (di cui 10 d'oro) la migliore spedizione di sempre per l'Italia ai Giochi Olimpici Invernali: gli azzurri hanno infatti superato il risultato di Lillehammer 1994, con 20 e il quarto posto nel medagliere. Di seguito le top 5 nei medaglieri di tutte le 25 edizioni delle Olimpiadi Invernali e il piazzamento dell'Italia
Un medagliere spettacolare per l'Italia
L'Italia saluta Milano-Cortina con uno storico quarto posto nel medagliere finale
Agli USA l'ultimo oro
E' degli USA l'ultimo oro di questa Olimpiade: nella finale del torneo di hockey maschile gli statunitensi hanno battuto il Canada 2-1 all'overtime. Qui il racconto dell'ultima giornata olimpica
Alle 20.30 la Cerimonia di chiusura
Benvenuti! Manca un'ora al via alla Cerimonia di chiusura dell'Olimpiade invernale di Milano-Cortina. Teatro dello show l'Arena di Verona. Qui il racconto della serata minuto per minuto. Buona fine Olimpiade!