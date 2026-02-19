Offerte Sky
Olimpiadi invernali, Ilia Malinin ritrova il sorriso nel video con Snoop Dogg

milano-cortina

Serata particolare per il pattinatore statunitense che, dopo l'ottavo posto nella prova individuale del pattinaggio di figura a Milano-Cortina, ha ritrovato il sorriso insieme a Snoop Dogg e alla presentatrice Martha Stewart

MILANO-CORTINA: RISULTATI E NEWS LIVE - MALININ, LE CADUTE E LE LACRIME A MILANO-CORTINA

Ilia Malinin ha ritrovato il sorriso e lo ha fatto grazie a... Snoop Dogg! Come si può vedere da un video condiviso sui social, il pattinatore si è divertito insieme al rapper e a Martha Stewart nella serata dedicata al pattinaggio di figura singolo femminile. E proprio la presentatrice su Malinin ha detto: "È un giovane affascinante con un futuro brillante, triste di non aver realizzato i suoi obiettivi per le Olimpiadi di quest'anno, ma ancora molto ottimista per le prossime". 

