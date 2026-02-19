Attraverso una conferenza congiunta alla presenza del Sindaco Giuseppe Sala, del Presidente della Fondazione Rho Fiera Giovanni Bozzetti, del Governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana ed il Presidente della Fisg Andrea Gios, nel Salone d’onore di Casa Italia in Triennale a Milano è stato condiviso il progetto di lasciare una casa del ghiaccio alla città al termine dei Giochi. Un progetto, secondo il Presidente Bozzetti, in due fasi. La prima con inizio a ottobre partirà dalla messa a norma di un impianto temporaneo nel quartiere fieristico di Rho Pero per dare un impianto subito utilizzabile per l’hockey ed il pattinaggio artistico. Si sta già analizzando intanto l’opzione di individuare un luogo dove dare vita ad un impianto definitivo grazie al supporto di aziende del territorio. Il presidente della Fisg Gios ha dichiarato di aver già preso contatto in questi giorni con diversi gruppi di imprenditori che operano soprattutto in Nord America e che conoscono bene l’hockey. Sarà fondamentale avere a disposizione un impianto che ospiti almeno quattromila spettatori altrimenti non si potrà raggiungere il break even point, cioè la piena sostenibilità della struttura. L’idea è di portare manifestazioni internazionali di pattinaggio artistico ed una squadra di alto livello di hockey ad allenarsi e a competere a Milano. Rimane in programma anche il progetto di ristrutturazione del Palaghiaccio di via dei Ciclamini, ex Agorà. E’ stato dimostrato interesse pubblico in Giunta Comunale prima di Natale. Il proponente ha assicurato la consegna del PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) nella prima settimana di marzo. Si pensa ad una possibile inaugurazione del nuovo palazzetto in primavera estate 2028. Resta ancora la suggestione di dare una pista anche al movimento del pattinaggio di velocità in pista lunga che si è distinto in questi Giochi arrivando a conquistare nella prova di inseguimento a squadre la medaglia d’oro 20 anni dopo Torino 2006. Secondo il Presidente Gios la pista lunga ha sicuramente dei costi più alti in termini di mantenimento ed occupa fisicamente spazi maggiori. La sua sostenibilità è più critica, come l’esperienza proprio dell’olimpiade di Torino ha dimostrato. Ci sarebbero però alcuni imprenditori privati nell’area lombarda che potrebbero essere interessati al progetto.