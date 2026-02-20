La statunitense è stata operata per la quinta volta alla tibia sinistra: "Il mio ultimo intervento è andato bene. Ho avuto un po' di difficoltà nel post operatorio e non sono ancora riuscita a essere dimessa dall'ospedale" le sue parole sui social. Vonn ha anche postato una foto della radiografia alla gamba: "Come potete vedere, per rimettere insieme tutto sono state necessarie tante placche e viti"

Lindsey Vonn è stata operata negli Stati Uniti per la quinta volta, dopo la caduta nella discesa libera olimpica a Cortina. La campionessa statunitense - inizialmente ricoverata all'ospedale di Treviso - aveva subito una complessa frattura della tibia della gamba sinistra. La 41enne ha postato sui social un messaggio: "Solo un breve aggiornamento... il mio ultimo intervento è andato bene. Ci sono volute poco più di sei ore. Mi sto riprendendo dall'operazione, ma il dolore è difficile da gestire. Sto facendo lenti progressi, ma spero di poter uscire presto dall'ospedale. Grazie a tutti per il supporto". Vonn ha anche pubblicato una foto della radiografia: "Come potete vedere, per rimettere insieme tutto sono state necessarie tante placche e viti, ma il dottor Hackett ha fatto un lavoro incredibile". La statunitense ha anche raccontato di aver avuto "un po' di difficoltà nel post operatorio e non sono ancora riuscita a essere dimesso dall'ospedale... Ci siamo quasi. Piccoli passi. Presto spiegherò la ferita e cosa significa tutto questo".