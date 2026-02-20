Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Vai allo speciale Olimpiadi Invernali 2026
Arrow-link
Arrow-link

Lindsey Vonn, 5^ operazione dopo caduta alle Olimpiadi: radiografia sui social

milano-cortina

La statunitense è stata operata per la quinta volta alla tibia sinistra: "Il mio ultimo intervento è andato bene. Ho avuto un po' di difficoltà nel post operatorio e non sono ancora riuscita a essere dimessa dall'ospedale" le sue parole sui social. Vonn ha anche postato una foto della radiografia alla gamba: "Come potete vedere, per rimettere insieme tutto sono state necessarie tante placche e viti"

MILANO-CORTINA, RISULTATI E NEWS LIVE

Lindsey Vonn è stata operata negli Stati Uniti per la quinta volta, dopo la caduta nella discesa libera olimpica a Cortina. La campionessa statunitense - inizialmente ricoverata all'ospedale di Treviso - aveva subito una complessa frattura della tibia della gamba sinistra. La 41enne ha postato sui social un messaggio: "Solo un breve aggiornamento... il mio ultimo intervento è andato bene. Ci sono volute poco più di sei ore. Mi sto riprendendo dall'operazione, ma il dolore è difficile da gestire. Sto facendo lenti progressi, ma spero di poter uscire presto dall'ospedale. Grazie a tutti per il supporto". Vonn ha anche pubblicato una foto della radiografia: "Come potete vedere, per rimettere insieme tutto sono state necessarie tante placche e viti, ma il dottor Hackett ha fatto un lavoro incredibile". La statunitense ha anche raccontato di aver avuto "un po' di difficoltà nel post operatorio e non sono ancora riuscita a essere dimesso dall'ospedale... Ci siamo quasi. Piccoli passi. Presto spiegherò la ferita e cosa significa tutto questo".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Olimpiadi: Altre Notizie

Pattinaggio, Lollobrigida fuori dal podio nei 1500

live milano-cortina

Tommaso Giacomel costretto al ritiro nella mass start di biathlon maschile per un malore, escluse...

Malore per Giacomel, escluse complicazioni: news

biathlon

Nel corso della mass start di biathlon l'azzurro, che era uscito dal secondo poligono in prima...

Vonn, la foto della gamba piena di viti e placche

milano-cortina

La statunitense è stata operata per la quinta volta alla tibia sinistra: "Il mio ultimo...

I risultati degli italiani oggi

milano-cortina

Tommaso Giacomel costretto al ritiro da un dolore al fianco dopo essere transitato al primo posto...

Ucraina non parteciperà a Cerimonia Paralimpiadi

paralimpiadi

Le dichiarazioni del Comitato Paralimpico Nazionale ucraino. "La squadra paralimpica ucraina e il...
VAI ALLA SEZIONE

OLIMPIADI: ALTRE NEWS