Olimpiadi invernali Milano Cortina, il programma delle gare di oggimilano-cortina
Day-15 alle Olimpiadi di Milano-Cortina, con l'Italia che può arricchire il bottino di medaglie: dallo skicross femminile allo short track, passando per la mass start maschile di biathlon e 1500m femminili di pattinaggio di velocità. Di seguito il programma di venerdì 20 febbraio
Sarà un venerdì ricco di appuntamenti alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Un day-15 che inizierà con lo skicross femminile: protagonista Jole Galli, a caccia di una medaglia sulle nevi di casa. Alle 14.15 sarà il momento della mass start maschile di biathlon: Tommaso Giacomel cerca il riscatto nell'ultima uscita ad Anterselva, per cancellare le prove individuali in ombra. Nel pomeriggio spazio ai 1500m femminili di pattinaggio di velocità: Francesca Lollobrigida si metterà di nuovo in gioco dopo il doppio oro nei 3000 e 5000 metri. La sera, invece, sarà tutta dedicata allo short track. L'Italia sarà impegnata nella finale della staffetta maschile, con il quartetto composto da Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli. Infine i 1500m femminili: Arianna Fontana per la 15esima medaglia olimpica, impegnate anche Arianna Sighel ed Elisa Confortola.
Milano-Cortina, il programma di venerdì 20 febbraio
- ore 10 - SCI ACROBATICO: Ski cross donne (seeding)
- ore 10.30 - SCI ACROBATICO: Salti uomini (qualificazione 1)
- ore 10.30 - SCI ACROBATICO: Freeski halfpipe uomini (qualificazioni - manche 1)
- ore 11.15 - SCI ACROBATICO: Salti uomini (qualificazione 2)
- ore 11.27 - SCI ACROBATICO: Freeski halfpipe uomini (qualificazioni - manche 2)
- ore 12 - SCI ACROBATICO: Ski cross donne (ottavi di finale)
- ore 12.35 - SCI ACROBATICO: Ski cross donne (quarti di finale)
- ore 12.54 - SCI ACROBATICO: Ski cross donne (semifinali)
- ore 13.10 - SCI ACROBATICO: Ski cross donne (finali)
- ore 13.30 - SCI ACROBATICO: Salti uomini (finali)
- ore 14.05 - CURLING (donne, semifinali): Canada-Svezia
- ore 14.05 - CURLING (donne, semifinali): Stati Uniti-Svizzera
- ore 14.15 - BIATHLON: Mass start uomini
- ore 16.30 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': 1500m donne
- ore 16.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, semifinali): Canada-Finlandia
- ore 18 - BOB: Bob a 2 donne (prova 1)
- ore 19.05 - CURLING (uomini): Finale bronzo
- ore 19.30 - SCI ACROBATICO: Freeski halfpipe uomini (finale)
- ore 19.50 - BOB: Bob a 2 donne (prova 2)
- ore 20.15 - SHORT TRACK: 1500m donne (quarti di finale)
- ore 21.02 - SHORT TRACK: 1500m donne (semifinali)
- ore 21.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, semifinali): Stati Uniti-Slovacchia
- ore 21.18 - SHORT TRACK: Staffetta 5000m uomini (finali)
- ore 22 - SHORT TRACK: 1500m donne (finali)