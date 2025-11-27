Sarà un venerdì ricco di appuntamenti alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Un day-15 che inizierà con lo skicross femminile: protagonista Jole Galli, a caccia di una medaglia sulle nevi di casa. Alle 14.15 sarà il momento della mass start maschile di biathlon: Tommaso Giacomel cerca il riscatto nell'ultima uscita ad Anterselva, per cancellare le prove individuali in ombra. Nel pomeriggio spazio ai 1500m femminili di pattinaggio di velocità: Francesca Lollobrigida si metterà di nuovo in gioco dopo il doppio oro nei 3000 e 5000 metri. La sera, invece, sarà tutta dedicata allo short track. L'Italia sarà impegnata nella finale della staffetta maschile, con il quartetto composto da Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli. Infine i 1500m femminili: Arianna Fontana per la 15esima medaglia olimpica, impegnate anche Arianna Sighel ed Elisa Confortola.