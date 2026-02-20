Offerte Sky
Olimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati degli italiani oggi

L'equipaggio italiano del bob a 4 guidato da Patrick Baumgarnter ha scelto di non partecipare alle ultime due prove di allenamento: a causa delle nevicate pista lenta e sessione quindi non indicativa. 

MILANO-CORTINA, RISULTATI E NEWS LIVE

  • La neve a Cortina condiziona la quinta, e penultima, prova del bob a quattro. L'equipaggio azzurro di Patrick Baumgarner e i tre tedeschi, favoriti per il monopolio del podio, non prendono parte alla discesa. La pista è più lenta e i tempi non sarebbero significativi. Ci sarà la sesta prova al termine della quinta
  • Chiusa la fase di "seeding" dello skicross che serviva a stabilire gli accoppiamenti degli ottavi di finale in programma alle 12. Jole Galli chiude decima, l'altra azzurra Andrea Chesi 25^
  • Anche nella sesta prova del bob a 4 Baumgartner e i tre tedeschi (insieme a molti altri) hanno preferito restare a riposo. Si andrà alla gara con quattro allenamenti ufficiali fatti da loro, tre dei quali vinti dall'Italia
  • Nello skicross donne Andrea Chesi viene eliminata agli ottavi: l'azurra arriva terza nella batteria

