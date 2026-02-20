Giacomel, malore alle Olimpiadi invernali e ritiro nel biathlon: le condizioni

Giacomel, malore alle Olimpiadi invernali e ritiro nel biathlon: le condizionibiathlon
Nel corso della mass start di biathlon l'azzurro, che era uscito dal secondo poligono in prima posizione, ha subito un malore al fianco che non gli consentiva di respirare al meglio. Dopo il ritiro gli accertamenti che hanno escluso complicazioni. Le ultime news
L'azzurro Tommaso Giacomel si è ritirato mentre era in testa alla mass start di biathlon dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Il biathleta non aveva commesso errori dopo i primi due poligoni a terra e guidava la gara con poco meno di un secondo sul norvegese Laegreid. L'azzurro è stato costetto a uscire per un dolore al fianco che non gli consentiva di respirare al meglio
La ricostruzione dei fatti
Giacomel stava disputando una grandissima mass start ma, una volta ripartito senza errori dal 2° poligono, ha rallentato bruscamente accusando nei successivi 500 metri un ritardo di 34 secondi dal gruppo con cui era ripartito. Fino a fermarsi a bordo pista e ritirarsi a causa di un improvviso dolore al fianco che gli impediva quasi di respirare. La Fisi ha inizialmente spiegato che l’azzurro era stato vittima di un leggero malore, ma che si muoveva autonomamente. Poi, al termine degli accertamenti, la nota ufficiale
Il comunicato della Fisi
“Tommaso Giacomel è stato accompagnato alla clinica mobile allestita appositamente nella località di gara, dove i medici lo hanno sottoposto ad una ecografia e ad un elettrocardiogramma, che hanno escluso complicazioni. L’atleta si è già riaggregato al resto della squadra e nei prossimi giorni effettuerà ulteriori accertamenti”.
Tecnico biathlon: “La salute vien prima delle gare”
"Ha accusato un dolore al costato ed è corretto che si sia fermato – ha spiegato Fabio Cianciana, tecnico della nazionale azzurra di biathlon -. Ma dopo un minuto stava già meglio. È sceso con le proprie gambe al primo controllo medico. Prima della gara stava benissimo, la mass start si era messa molto bene. Quando si passa indenne da terra si sa che Tommaso poi in piedi è molto pericoloso. Stavolta non abbiamo potuto vederlo. Lo vedremo nella prossima occasione. Ma la salute viene prima delle gare. …”