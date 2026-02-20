Giacomel, malore alle Olimpiadi invernali e ritiro nel biathlon: le condizioni

Nel corso della mass start di biathlon l'azzurro, che era uscito dal secondo poligono in prima posizione, ha subito un malore al fianco che non gli consentiva di respirare al meglio. Dopo il ritiro gli accertamenti che hanno escluso complicazioni. Le ultime news MILANO-CORTINA, RISULTATI E NEWS LIVE

L'azzurro Tommaso Giacomel si è ritirato mentre era in testa alla mass start di biathlon dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Il biathleta non aveva commesso errori dopo i primi due poligoni a terra e guidava la gara con poco meno di un secondo sul norvegese Laegreid. L'azzurro è stato costetto a uscire per un dolore al fianco che non gli consentiva di respirare al meglio

La ricostruzione dei fatti Giacomel stava disputando una grandissima mass start ma, una volta ripartito senza errori dal 2° poligono, ha rallentato bruscamente accusando nei successivi 500 metri un ritardo di 34 secondi dal gruppo con cui era ripartito. Fino a fermarsi a bordo pista e ritirarsi a causa di un improvviso dolore al fianco che gli impediva quasi di respirare. La Fisi ha inizialmente spiegato che l’azzurro era stato vittima di un leggero malore, ma che si muoveva autonomamente. Poi, al termine degli accertamenti, la nota ufficiale

Il comunicato della Fisi “Tommaso Giacomel è stato accompagnato alla clinica mobile allestita appositamente nella località di gara, dove i medici lo hanno sottoposto ad una ecografia e ad un elettrocardiogramma, che hanno escluso complicazioni. L’atleta si è già riaggregato al resto della squadra e nei prossimi giorni effettuerà ulteriori accertamenti”.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto X, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie