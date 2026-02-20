Offerte Sky
Paralimpiadi, l'Ucraina non parteciperà alla cerimonia di apertura

paralimpiadi

Le dichiarazioni del Comitato Paralimpico Nazionale ucraino. "La squadra paralimpica ucraina e il Comitato Paralimpico Nazionale dell'Ucraina boicottano la cerimonia di apertura dei XIV Giochi Paralimpici Invernali e chiedono che la bandiera ucraina non venga utilizzata alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2026"

MILANO-CORTINA, RISULTATI E NEWS LIVE - RUSSI E BIELORUSSI ALLE PARALIMPIADI: COSA E' SUCCESSO

Gli atleti paralimpici ucraini non parteciperanno alla cerimonia di apertura dei Gioghi paralimpici per protestare contro la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di consentire agli atleti russi di gareggiare sotto la loro bandiera nazionale: lo dichiara il Comitato Paralimpico Nazionale ucraino. "La squadra paralimpica ucraina e il Comitato Paralimpico Nazionale dell'Ucraina boicottano la cerimonia di apertura dei XIV Giochi Paralimpici Invernali e chiedono che la bandiera ucraina non venga utilizzata alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2026!", ha dichiarato il comitato in un comunicato.

