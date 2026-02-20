Davide Ghiotto ha commentato la scelta del CONI di assegnargli il compito di portabandiera azzurro alla cerimonia di chiusura di Milano-Cortina: "È stata una cosa molto emozionante perché non sono abituato a queste cose. Da sportivo magari ho avuto molti risultati sul campo ma non mi è mai capitato di essere preso in considerazione per cerimonie così importanti: è sicuramente un'emozione immensa".