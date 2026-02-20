Olimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live
A Milano-Cortina si parte con gli ultimi allenamenti ufficiali del bob a 4, poi sarà il turno dello skicross con Jole Galli. In una giornata che ha diverse occasioni di medaglie per gli azzurri: dallo short track con Arianna Fontana, alla mass start del biathlon maschile fino ai 1500 metri pattinaggio velocità con Francesca Lollobrigida. Qui tutti i risultati e le news live
Milano-Cortina, risultati e news di oggi:
- Oro, argento e bronzo: il podio di Franco Bragagna
- Il programma di oggi
- Ilia Malinin ritrova il sorriso con...Snoop Dogg
- Ori persi? Eileen Gu risponde con una risata
- Arianna Fontana l'atleta azzurra più medagliata di sempre
- Vittozzi e Ghiotto portabandiera nella cerimonia di chiusura
- Cerimonia di chiusura a Verona: come sarà e gli ospiti
- Miglior medagliere azzurro nella storia
- Il MEDAGLIERE
- Il calendario e tutti i risultati
Dopo i Giochi Milano città del ghiaccio? L'incontro
E' già tempo di parlare di "legacy" a pochi giorni dalla conclusione dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. A Milano, la città del ghiaccio per queste settimane, si parla dell’eredità degli impianti sportivi
Ilia Malinin ritrova il sorriso con...Snoop Dogg
Serata particolare per il pattinatore statunitense che, dopo l'ottavo posto nella prova individuale del pattinaggio di figura a Milano-Cortina, ha ritrovato il sorriso insieme a Snoop Dogg e alla presentatrice Martha Stewart
Ori persi? Eileen Gu risponde con una risata
Eileen Gu ha risposto con una risata a un giornalista che le aveva chiesto se i due argenti conquistati alle Olimpiadi di Milano-Cortina fossero da considerare come due ori persi: "Ogni medaglia è difficile da ottenere allo stesso modo per me. Questa visione delle due medaglie perse, a dire la verità, penso sia una prospettiva ridicola", ha spiegato la superstar cinese
Le anticipazioni sulla Cerimonia di chiusura a Verona
Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto sono stati scelti come portabandiera azzurri per la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma domenica sera (dalle ore 20) all’Arena di Verona. Il tema della cerimonia sarà "Beauty in Action", un tributo alla bellezza in movimento in tutte le sue forme. Tra i protagonisti attesi ci sono Roberto Bolle, Gabry Ponte, Achille Lauro e Benedetta Porcaroli. Tutto quello che c'è da sapere
Ghiotto portabandiera con Vittozzi alla Cerimonia di chiusura: "Emozione immensa"
Davide Ghiotto ha commentato la scelta del CONI di assegnargli il compito di portabandiera azzurro alla cerimonia di chiusura di Milano-Cortina: "È stata una cosa molto emozionante perché non sono abituato a queste cose. Da sportivo magari ho avuto molti risultati sul campo ma non mi è mai capitato di essere preso in considerazione per cerimonie così importanti: è sicuramente un'emozione immensa".
Il programma della serata
- ore 19.05 - CURLING (uomini): Finale bronzo
- ore 19.30 - SCI ACROBATICO: Freeski halfpipe uomini (finale)
- ore 19.50 - BOB: Bob a 2 donne (prova 2)
- ore 20.15 - SHORT TRACK: 1500m donne (quarti di finale)
- ore 21.02 - SHORT TRACK: 1500m donne (semifinali)
- ore 21.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, semifinali): Stati Uniti-Slovacchia
- ore 21.18 - SHORT TRACK: Staffetta 5000m uomini (finali)
- ore 22 - SHORT TRACK: 1500m donne (finali)
Il programma del pomeriggio:
- ore 13.30 - SCI ACROBATICO: Salti uomini (finali)
- ore 14.05 - CURLING (donne, semifinali): Canada-Svezia
- ore 14.05 - CURLING (donne, semifinali): Stati Uniti-Svizzera
- ore 14.15 - BIATHLON: Mass start uomini
- ore 16.30 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': 1500m donne
- ore 16.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, semifinali): Canada-Finlandia
- ore 18 - BOB: Bob a 2 donne (prova 1)
Il programma della mattinata:
- ore 10 - SCI ACROBATICO: Ski cross donne (seeding)
- ore 10.30 - SCI ACROBATICO: Salti uomini (qualificazione 1)
- ore 10.30 - SCI ACROBATICO: Freeski halfpipe uomini (qualificazioni - manche 1)
- ore 11.15 - SCI ACROBATICO: Salti uomini (qualificazione 2)
- ore 11.27 - SCI ACROBATICO: Freeski halfpipe uomini (qualificazioni - manche 2)
- ore 12 - SCI ACROBATICO: Ski cross donne (ottavi di finale)
- ore 12.35 - SCI ACROBATICO: Ski cross donne (quarti di finale)
- ore 12.54 - SCI ACROBATICO: Ski cross donne (semifinali)
- ore 13.10 - SCI ACROBATICO: Ski cross donne (finali)
Sci alpino: si dimette Mauro Pini, responsabile discipline tecniche Italia
“Mi assumo la responsabilità per i deludenti risultati ottenuti dagli atleti italiani nelle discipline tecniche. Dopo un’attenta riflessione, e preso atto del venir meno del necessario rapporto di fiducia reciproco con i superiori, ritengo corretto fare un passo indietro. Ringrazio la FISI per l’opportunità ricevuta e auguro agli atleti un futuro ricco di soddisfazioni sportive”. Questa la dichiarazione, pubblicata dalla Fisi, del tecnico ticinese, Mauro Pini, responsabile delle discipline tecniche maschili, che nella giornata di ieri ha rassegnato le dimissioni. Ora seguirà un incontro a Milano, al termine dei Giochi Olimpici.
Lo short track in serata
La sera, invece, sarà tutta dedicata allo short track. L'Italia sarà impegnata nella finale della staffetta maschile, con il quartetto composto da Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli. Infine i 1500m femminili: Arianna Fontana per la 15esima medaglia olimpica, impegnate anche Arianna Sighel ed Elisa Confortola.
Torna in pista Francesca Lollobrigida
Nel pomeriggio spazio ai 1500m femminili di pattinaggio di velocità: Francesca Lollobrigida si metterà di nuovo in gioco dopo il doppio oro nei 3000 e 5000 metri.
Oro, argento e bronzo: il podio di Bragagna del 20 febbraio
Il podcast esclusivo di Sky Sport con l'analisi dell'ultima giornata olimpica e la presentazione di quella che sta per iniziare attraverso l'inconfondibile voce di chi lo sport lo vive e lo racconta da una vita: Franco Bragagna. Partendo dalla Spagna che torna a vincere un oro olimpico 54 anni dopo quello di Fernandez Ochoa a Sapporo '72. Poi la quasi impresa degli azzurri nella team sprint della combinata nordica. E infine le gare di oggi, con tante possibilità di medaglie azzurre
Venerdì ricco di appuntamenti
Sarà un venerdì ricco di appuntamenti alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Un day-15 che inizierà con lo skicross femminile: protagonista Jole Galli, a caccia di una medaglia sulle nevi di casa. Alle 14.15 sarà il momento della mass start maschile di biathlon: Tommaso Giacomel cerca il riscatto nell'ultima uscita ad Anterselva, per cancellare le prove individuali in ombra.
Buongiorno da Milano-Cortina
Day-15 alle Olimpiadi di Milano-Cortina, con l'Italia che può arricchire il bottino di medaglie: dallo skicross femminile allo short track, passando per la mass start maschile di biathlon e 1500m femminili di pattinaggio di velocità. Qui tutti i risultati e le news live. Buona Olimpiade!