Olimpiadi, Pellegrino salta la 50km per influenza: "Straziante un addio così"la lettera
Federico Pellegrino, bloccato dall'influenza a poche ore da quella che sarebbe stata la sua ultima gara in carriera, si congeda con una lettera ai tifosi: "Sognavo di chiudere con la 50km. Non poter vivere gli ultimi chilometri incitato dalla mia famiglia è straziante. Mi servirà tempo per digerire la delusione"
Federico Pellegrino alza bandiera bianca. La 50 km mass start, gara che chiude il programma dello sci di fondo alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sulle nevi di Tesero, non vedrà al via il campione azzurro. Un finale amaro per quella che doveva essere l'ultima gara della sua carriera, impedita dall'influenza. Il dolore per la notizia traspare dalla lettera a cuore aperto che 'Chicco' ha voluto condividere a poche ore dal via, in cui la chiave di tutto è lo strazio per non aver potuto dare l'addio al suo pubblico proprio nella gara più dura e affascinante.
"Sognavo di chiudere con la 50km, è straziante"
"Negli ultimi quattro anni, vedendo avvicinarsi la possibilità di esserci ancora alle Olimpiadi in casa, ho iniziato a sognare il modo in cui mi sarebbe piaciuto di più chiudere la carriera e a lavorare per renderlo un obiettivo: insieme a una medaglia in un evento a squadre, essere della partita nella 50km, la gara regina dell’endurance olimpico. In parte, non sarà così. La tendinite al polso era “sotto controllo” ma da venerdì mattina sono a letto con sintomi influenzali e sono enormemente dispiaciuto nel dirvi che oggi non sarò al via della 50. Non poter vivere quelle emozioni che solo gli ultimi chilometri di una gara estenuante, incitato da tifosi e Famiglia al completo, nel massimo evento sportivo in casa, mi auguravo di vivere è straziante. Mi ci andrà qualche tempo per digerire questa delusione. Ma quando succederà potrò tornare a essere grato per tutte quelle emozioni di cui nelle ultime due settimane e nel percorso di avvicinamento a questo evento ho potuto godere".
Il palmarès di Federico Pellegrino
L'amarezza di oggi non cancella però un'Olimpiade vissuta da protagonista assoluto fin dal primo giorno, quando ha sfilato come portabandiera dell'Italia nella cerimonia d'apertura insieme ad Arianna Fontana, Federica Brignone e Amos Mosaner. Sulle nevi di casa ha realizzato metà di quel suo ultimo grande sogno: ha trascinato la staffetta a uno storico bronzo (podio che all'Italia mancava da vent'anni) e si è messo al collo un secondo bronzo nel team sprint con Elia Barp. Il fuoriclasse valdostano saluta lo sci nordico lasciando un'eredità colossale: oltre alle due medaglie di questa edizione, il suo palmarès vanta due argenti olimpici individuali (Pyeongchang 2018 e Pechino 2022), un oro mondiale (Lahti 2017), altri tre argenti e due bronzi iridati, e due Coppe del Mondo sprint.