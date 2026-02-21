Olimpiadi invernali Milano Cortina, il programma delle gare di oggimilano-cortina
Penultima giornata alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Si parte con lo skicross maschile, poi attesa per la mass start femminile di biathlon e le mass start di pattinaggio di velocità. Il programma di sabato 21 febbraio
Ultimi due giorni di gara alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sarà un sabato ricco di appuntamenti, già dal mattino con lo skicross maschile: l'Italia punta su Simone Deromedis, oro mondiale a Bakuriani 2023, che alla vigilia dei Giochi Olimpici ha vinto in Coppa del Mondo a Passo San Pellegrino. A ora di pranzo spazio alla staffetta mista di sci alpinismo (Italia con Michele Boscacci e Alba De Silvestro), ma soprattutto alla mass start femminile di biathlon. Sarà la "last dance" di Dorothea Wierer che chiuderà la sua carriera con l'ultima gara sulle nevi di casa. Lisa Vittozzi, invece, a caccia di un'altra medaglia dopo l'oro nell'inseguimento. Nel pomeriggio, invece, spazio alle mass start (maschile e femminile) di pattinaggio di velocità, con l'Italia che punta alle medaglie (riflettori su Francesca Lollobrigida e Andrea Giovannini).
Leggi anche
Il medagliere di Milano-Cortina: Italia 3^
Milano-Cortina, il programma di sabato 21 febbraio
- ore 10 - BOB: Bob a 4 uomini (prova 1)
- ore 10 - SCI ACROBATICO: Ski cross uomini (seeding)
- ore 10.45 - SCI ACROBATICO: Salti a squadre mista (finali)
- ore 11 - SCI DI FONDO: 50 km tecnica classica uomini
- ore 11.57 - BOB: Bob a 4 uomini (prova 2)
- ore 12 - SCI ACROBATICO: Ski cross uomini (ottavi di finale)
- ore 12.35 - SCI ACROBATICO: Ski cross uomini (quarti di finale)
- ore 12.54 - SCI ACROBATICO: Ski cross uomini (semifinali)
- ore 13.10 - SCI ACROBATICO: Ski cross uomini (finali)
- ore 13.30 - SCI ALPINISMO: Staffetta mista
- ore 14.05 - CURLING (donne, finale bronzo): Canada-Stati Uniti
- ore 14.15 - BIATHLON: Mass start donne
- ore 15 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': Mass start uomini (semifinali)
- ore 15.50 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': Mass start donne (semifinali)
- ore 16.40 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': Mass start uomini (finale)
- ore 17.15 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': Mass start donne (finale)
- ore 19 - BOB: Bob a 2 donne (prova 3)
- ore 19.05 - CURLING (uomini, finale oro): Gran Bretagna-Canada
- ore 19.30 - SCI ACROBATICO: Freeski halfpipe donne (finale)
- ore 20.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, finale bronzo): Finlandia-Slovacchia/Stati Uniti
- ore 21.05 - BOB: Bob a 2 donne (prova 4)