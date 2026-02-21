Ultimi due giorni di gara alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sarà un sabato ricco di appuntamenti, già dal mattino con lo skicross maschile: l'Italia punta su Simone Deromedis, oro mondiale a Bakuriani 2023, che alla vigilia dei Giochi Olimpici ha vinto in Coppa del Mondo a Passo San Pellegrino. A ora di pranzo spazio alla staffetta mista di sci alpinismo (Italia con Michele Boscacci e Alba De Silvestro), ma soprattutto alla mass start femminile di biathlon. Sarà la "last dance" di Dorothea Wierer che chiuderà la sua carriera con l'ultima gara sulle nevi di casa. Lisa Vittozzi, invece, a caccia di un'altra medaglia dopo l'oro nell'inseguimento. Nel pomeriggio, invece, spazio alle mass start (maschile e femminile) di pattinaggio di velocità, con l'Italia che punta alle medaglie (riflettori su Francesca Lollobrigida e Andrea Giovannini).

