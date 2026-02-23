Eileen Gu, la star cino-americana dello sci freestyle, ha chiuso la sua seconda Olimpiade in modo trionfale: dopo i due argenti nel big air e in slopestyle, nell'ultima giornata olimpica conquista l'oro nell'halfpipe. Ma poche ore dopo il trionfo la notizia della morte della nonna a cui era molto legata. Gu ha voluto quindi dedicarle la medaglia: "Le ho promesso che sarei stata coraggiosa come lei"

Eileen Gu, dopo Pechino 2022, è stata uno dei volti anche di Milano-Cortina. La fuoriclasse dello sci freestyle sta letteralmente riscrivendo la storia di queste discipline. Dopo i due ori e l'argento a Pechino 2022 (prima atleta del freestule a vincere 3 medaglie nelle tre discipline nella stessa Olimpiade) a Milano-Cortina sono arrivati due argenti, in big air e slopestyle, e infine, nell'ultima giornata di gare, l'oro nell'halfpipe. Un trionfo che però poche ore dopo si è trasformato in profonda tristezza: Eileen Gu ha infatti ricevuto la notizia della morte della nonna, a cui era molto legata e che era sempre stata una presenza fissa nel corso della sua carriera. La super star globale ha quindi voluto ricordare la nonna con un post su Instagram, con un messaggio semplice ma dolce e potente: "Le ho promesso che sarei stata coraggiosa come lei".