Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Vai allo speciale Olimpiadi Invernali 2026
Arrow-link
Arrow-link

Olimpiadi Milano Cortina, la cerimonia di chiusura dei Giochi all'Arena di Verona. FOTO

Olimpiadi fotogallery
21 foto

Cala il sipario sulle Olimpiadi invernali. All'Arena di Verona si svolge la cerimonia di chiusura nel segno della "beauty in action", scelto come tema dell'evento, e dell'acqua, ispiratrice della scenografia. Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto saranno i portabandiera azzurri. Attesi molti ospiti, da Achille Lauro e Benedetta Porcaroli fino a Roberto Bolle e Gabry Ponte. Di seguito, le foto più belle della serata 

SEGUI IL LIVE DELLA CERIMONIA

ALTRE FOTOGALLERY

Il medagliere di Milano-Cortina: Italia chiude 4^

Olimpiadi

30 medaglie per l'Italia a Milano-Cortina, un record storico clamoroso: gli azzurri chiudono al...

29 foto

Olimpiadi Invernali, medaglieri delle 25 edizioni

Olimpiadi

Milano-Cortina 2026 è con 30 medaglie (di cui 10 d'oro) la migliore spedizione di sempre per...

25 foto

Olimpiadi, Cerimonia di Chiusura: il programma

Olimpiadi

Manca sempre meno per la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina...

11 foto

L'Italia da 30 e lode! Tutte le medaglie azzurre

Olimpiadi

Diventano 30 le medaglie azzurre ai Giochi di Milano-Cortina con l'oro di Deromedis e l'argento...

30 foto

Gli azzurri con più medaglie ai Giochi invernali

milano-cortina

Arianna Fontana conquista l'argento nella staffetta femminile e diventa l'atleta italiana con più...

30 foto

Video in evidenza

    Olimpiadi: Ultime Notizie

    LIVE: USA ultimo oro, Canada ko nell'hockey

    live milano-cortina

    Olimpiade, agli USA l'ultimo oro: 2-1 nella finale di hockey sul Canada. Il bob a 4 azzurro...

    Buonfiglio: "Giochi 2040, se c'è condivisione..."

    Olimpiadi

    Il presidente del Coni nella conferenza in cui ha tracciato un bilancio sui Giochi Invernali:...

    Olimpiadi, il programma di domenica 22 febbraio

    milano-cortina

    Giornata conclusiva alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ultime medaglie in palio tra bob (l'Italia...