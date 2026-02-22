Cala il sipario sulle Olimpiadi invernali. All'Arena di Verona si svolge la cerimonia di chiusura nel segno della "beauty in action", scelto come tema dell'evento, e dell'acqua, ispiratrice della scenografia. Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto saranno i portabandiera azzurri. Attesi molti ospiti, da Achille Lauro e Benedetta Porcaroli fino a Roberto Bolle e Gabry Ponte. Di seguito, le foto più belle della serata

SEGUI IL LIVE DELLA CERIMONIA