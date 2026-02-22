Olimpiadi Milano Cortina, la cerimonia di chiusura dei Giochi all'Arena di Verona. FOTO
Cala il sipario sulle Olimpiadi invernali. All'Arena di Verona si svolge la cerimonia di chiusura nel segno della "beauty in action", scelto come tema dell'evento, e dell'acqua, ispiratrice della scenografia. Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto saranno i portabandiera azzurri. Attesi molti ospiti, da Achille Lauro e Benedetta Porcaroli fino a Roberto Bolle e Gabry Ponte. Di seguito, le foto più belle della serata
- Milano-Cortina 2026 finisce con la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona. Un volontario dall'interno osserva i preparativi in corso e il sole tramontare, letteralmente e simbolicamente sui Giochi
- Per la prima volta nella storia, una cerimonia olimpica si svolge all'interno di un sito patrimonio dell'Umanità Unesco
- Il palco allestito all'interno dell'Arena
- I preparativi della scenografia dentro l'Arena e il tema della serata che compare sugli schermi, Beauty in Action
- La rappresentativa italiana arriva all'Arena di Verona per la cerimonia di chiusura
- I presentatori Annie Mazzola e Federico Russo, protagonisti del pre-show
- Si parte con un omaggio all'Opera. L'orchestra esegue in abiti d'epoca
- Sul palco tantissimi figuranti che rievocano i protagonisti principali delle opere italiane, da Rigoletto all'Aida
- A reggere la bandiera italiana sul palco, sono state chiamate persone comuni che provengono dai territori olimpici, profondamente legati alle loro comunità per l’impegno nel volontariato, nello sport o nell’organizzazione dei Giochi
- Dopo la consegna del Tricolore, è il momento dell'alzabandiera
- Dell'ingresso della delegazione italiana degli atleti e delle atlete protagonisti in queste ultime due settimane
- E dell'esecuzione dell'inno nazionale
- Un'esecuzione toccante e delicata, accompagnata dalla tromba di Paolo Fresu